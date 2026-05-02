«Με το τέλος του πολέμου οι τιμές θα καταρρεύσουν σαν πέτρα», λέει ο Τραμπ για την εκτόξευση του Μπρεντ
Αισιοδοξία για την οικονομία παρά την εκτόξευση της ενέργειας

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η οικονομία των ΗΠΑ παραμένει σε τροχιά ανάκαμψης, παρά τις πιέσεις από τις υψηλές τιμές ενέργειας. Μιλώντας στο Γουέστ Παλμ Μπιτς, αναφέρθηκε τόσο στην πρώτη όσο και στη δεύτερη θητεία του, τονίζοντας ότι, παρά τις δυσκολίες, η κατάσταση θα εξομαλυνθεί.

Όπως δήλωσε, η παρούσα συγκυρία αποτελεί μια «παράκαμψη», κυρίως λόγω των εξελίξεων που σχετίζονται με το Ιράν, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι σύντομα η οικονομία θα επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς.

Πίεση από τις τιμές πετρελαίου

Ο Τραμπ σημείωσε ότι ο δομικός πληθωρισμός βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα πενταετίας, ωστόσο ξεχώρισε τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου ως βασικό πρόβλημα. Οι τιμές έχουν φτάσει σε υψηλά τετραετίας, εν μέσω γεωπολιτικών εντάσεων και περιορισμών στην προσφορά. Παρά την άνοδο, εμφανίστηκε αισιόδοξος, υπογραμμίζοντας πως με το τέλος της κρίσης «οι τιμές θα πέσουν σαν πέτρα».

Ο ρόλος του Ιράν στην ενεργειακή κρίση

Καθοριστικό ρόλο στην άνοδο των τιμών παίζει η απόφαση των ΗΠΑ να διατηρήσουν τον αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια, μέτρο που εφαρμόζεται από τα μέσα Απριλίου. Η επιλογή αυτή έχει περιορίσει την προσφορά ενέργειας στις διεθνείς αγορές, ενισχύοντας την ανοδική πορεία των τιμών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνδέει άμεσα την πορεία των τιμών με τις γεωπολιτικές εξελίξεις, εκτιμώντας ότι η αποκλιμάκωση των εντάσεων θα οδηγήσει σε σημαντική πτώση του κόστους ενέργειας. Το στοίχημα πλέον είναι αν και πότε θα επιβεβαιωθεί αυτή η πρόβλεψη στην πράξη.
45 χρόνια εμπιστοσύνης: Τα προϊόντα που μας έμαθαν να εμπιστευόμαστε την ελληνική ποιότητα

Το 1981, μια ελληνική εταιρεία αποφάσισε να μπει σε έναν χώρο που μέχρι τότε ανήκε σχεδόν αποκλειστικά στις εισαγωγές προϊόντων από το εξωτερικό. Πρόθεσή της να δημιουργήσει μια 100% ελληνική πρόταση, βασισμένη στην άριστη ποιότητα, τη μοναδικότητα και την καινοτομία. Αυτή ήταν η αρχή της ΜΕΓΑ.

Καφέ «ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ» - Το πρώτο Κοινωνικό Καφενείο με εργαζόμενους άτομα με αναπηρία στο Θριάσιο Πεδίο, με τη στήριξη της HELLENiQ ENERGY

Υπάρχουν κάποια νέα «spots» που δεν γίνονται γνωστά επειδή είναι trendy, αλλά επειδή απλώς λειτουργούν σωστά. Χωρίς θόρυβο και περιττή προβολή. Το Καφέ «ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ» ανήκει σε αυτήν την κατηγορία.

