Μπαρτζώκας: Ο Βεζένκοφ περιμένει πως και πως το παιχνίδι με τη Χάποελ στη Σόφια
SPORTS
3 ΣΧΟΛΙΑ
Για τη Σόφια αναχώρησε το μεσημέρι της Τετάρτης η αποστολή της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού

Οι ερυθρόλευκοι κέρδισαν τη Ρεάλ στο ΣΕΦ και την Πέμπτη παίζουν στις 19:30 με τη Χάποελ στη Σόφια στον αγώνα της προ τελευταίας ημέρας της Euroleague. 

Στη Σόφια δεν ταξίδεψαν  οι Εβάν Φουρνιέ (στομαχικές διαταραχές), Γιαννούλης Λαρεντζάκης και οι τραυματίες, Μόντε Μόρις (μυϊκό σπασμό στην μέση) και ο τραυματίας, Ταιρίκ Τζόουνς (θλάση).

Στο αεροδρόμιο ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για το παιχνίδι αλλά και για την ανυπομονησία του Σάσα Βεζένκοφ να παίξει μπροστά στους συμπατριώτες του στη Βουλγαρία.


Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα

«Θα παίξουμε στο πλάνο που προλάβαμε να αναλύσουμε στους παίκτες. Παίζουμε με μια πολύ ταλαντούχα ομάδα, με μεγάλη εμπειρία, σε ένα περιβάλλον έτσι, λίγο περίεργο. Έρχεται μετά από μια μεγάλη νίκη για εμάς, την οποία πρέπει να ξεχάσουμε για να προχωρήσουμε.

Παίζουμε καλά σε μεγάλο μέρος των παιχνιδιών, αλλά αυτό δεν αποδεικνύει και κάτι αν δεν συνδεθεί με νίκες στα κρίσιμα παιχνίδια, θα είναι απλώς μια ιστορία. Για την ώρα, είναι μια εξέλιξη, γιατί είναι ένα προϊόν δουλειάς.

Δεν θέλω να κάνω σχόλιο για τον Ντόρσεϊ, γιατί δεν κάνω για κανέναν, δεν έκανα ούτε για τον Βεζένκοφ, ούτε για τον Φουρνιέ. Συνολικά σκοράραμε 102 πόντους, είμαστε η καλύτερη επίθεση στην Ευρωλίγκα και στην Ελλάδα, οπότε λειτουργούμε καλά και στις δύο πλευρές.

Μίτσιτς και Μπράιαντ είναι πάρα πολύ ικανοί, όμως έχω καταλήξει ότι ο Κρις Τζόουνς κι ο Μπλέικνι είναι εκπληκτικοί όταν κερδίζει η Χάποελ. Οι ψηλοί τους είναι ταλαντούχοι, χρειάζεται ομαδική δουλειά σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού και συνεισφορά απ’ όλους για να σταματήσουμε αυτή την ομάδα.

Ο Σάσα το περιμένει με ανυπομονησία, θα έρθουν οι συγγενείς του, είναι ο καλύτερος παίκτης της χώρας. Απ' όσα ακούω, θα υπάρχει πολύς κόσμος που θα υποστηρίζει εκείνον και κατ' επέκταση τον Ολυμπιακό».


Κλείσιμο
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Πασχαλινό τραπέζι: «Όλα και κάτι παραπάνω» στην ΑΒ Βασιλόπουλος

Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ο απόλυτος one-stop προορισμός των πασχαλινών αγορών, με γευστικές και οικονομικές επιλογές για κάθε νοικοκυριό. Από το αρνί και το κατσίκι μέχρι τα τσουρέκια, τα σοκολατένια αυγά και τα κρασιά προσφέρονται επιλογές τόσο online όσο και στα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα ολοκληρωμένο πασχαλινό τραπέζι με ποιότητα, ποικιλία και προσφορές.

bwin: Σημαντική διάκριση ως Sports Brand of the Year με 11 βραβεία!

Τον απόλυτο θρίαμβο αποτέλεσαν για την bwin τα Sports Marketing Awards 2026, καθώς κατέκτησε 11 βραβεία, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσία στον ελληνικό αθλητισμό και την επιτυχημένη υλοποίηση καινοτόμων δράσεων χορηγίας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης