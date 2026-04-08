Μπαρτζώκας: Ο Βεζένκοφ περιμένει πως και πως το παιχνίδι με τη Χάποελ στη Σόφια
O Ολυμπιακός μετά τη νίκη επί της Ρεάλ στο ΣΕΦ παίζει την Πέμπτη (19:30) στη Σόφια με τη Χάποελ Τελ Αβίβ
Για τη Σόφια αναχώρησε το μεσημέρι της Τετάρτης η αποστολή της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού.
Οι ερυθρόλευκοι κέρδισαν τη Ρεάλ στο ΣΕΦ και την Πέμπτη παίζουν στις 19:30 με τη Χάποελ στη Σόφια στον αγώνα της προ τελευταίας ημέρας της Euroleague.
Στη Σόφια δεν ταξίδεψαν οι Εβάν Φουρνιέ (στομαχικές διαταραχές), Γιαννούλης Λαρεντζάκης και οι τραυματίες, Μόντε Μόρις (μυϊκό σπασμό στην μέση) και ο τραυματίας, Ταιρίκ Τζόουνς (θλάση).
Στο αεροδρόμιο ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για το παιχνίδι αλλά και για την ανυπομονησία του Σάσα Βεζένκοφ να παίξει μπροστά στους συμπατριώτες του στη Βουλγαρία.
Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα
«Θα παίξουμε στο πλάνο που προλάβαμε να αναλύσουμε στους παίκτες. Παίζουμε με μια πολύ ταλαντούχα ομάδα, με μεγάλη εμπειρία, σε ένα περιβάλλον έτσι, λίγο περίεργο. Έρχεται μετά από μια μεγάλη νίκη για εμάς, την οποία πρέπει να ξεχάσουμε για να προχωρήσουμε.
Παίζουμε καλά σε μεγάλο μέρος των παιχνιδιών, αλλά αυτό δεν αποδεικνύει και κάτι αν δεν συνδεθεί με νίκες στα κρίσιμα παιχνίδια, θα είναι απλώς μια ιστορία. Για την ώρα, είναι μια εξέλιξη, γιατί είναι ένα προϊόν δουλειάς.
Δεν θέλω να κάνω σχόλιο για τον Ντόρσεϊ, γιατί δεν κάνω για κανέναν, δεν έκανα ούτε για τον Βεζένκοφ, ούτε για τον Φουρνιέ. Συνολικά σκοράραμε 102 πόντους, είμαστε η καλύτερη επίθεση στην Ευρωλίγκα και στην Ελλάδα, οπότε λειτουργούμε καλά και στις δύο πλευρές.
Μίτσιτς και Μπράιαντ είναι πάρα πολύ ικανοί, όμως έχω καταλήξει ότι ο Κρις Τζόουνς κι ο Μπλέικνι είναι εκπληκτικοί όταν κερδίζει η Χάποελ. Οι ψηλοί τους είναι ταλαντούχοι, χρειάζεται ομαδική δουλειά σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού και συνεισφορά απ’ όλους για να σταματήσουμε αυτή την ομάδα.
Ο Σάσα το περιμένει με ανυπομονησία, θα έρθουν οι συγγενείς του, είναι ο καλύτερος παίκτης της χώρας. Απ' όσα ακούω, θα υπάρχει πολύς κόσμος που θα υποστηρίζει εκείνον και κατ' επέκταση τον Ολυμπιακό».
