«Τελειώνουν» δύο μεγάλα ονόματα από την Μπαρτσελόνα
Η Μπαρτσελόνα ετοιμάζεται για ένα «καυτό» καλοκαίρι, με τη διοίκηση και τον Ντέκο να έχουν ήδη χαράξει το πλάνο ενίσχυσης, υπό τη σκιά των οικονομικών περιορισμών
Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Footmercato», οι «μπλαουγκράνα» είναι αναγκασμένοι να προχωρήσουν σε πωλήσεις προκειμένου να δημιουργήσουν χώρο στο ρόστερ και να χρηματοδοτήσουν τις επόμενες κινήσεις τους.
Στο πλαίσιο αυτό, η Μπαρτσελόνα φαίνεται πως έχει ήδη καταλήξει σε δύο ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στην… έξοδο. Ο λόγος για τους Φεράν Τόρες και Μαρκ Κασαδό. Ο Ισπανός επιθετικός δεν έχει καταφέρει να ανταποκριθεί πλήρως στις προσδοκίες, καθώς αγνοεί το γκολ από τα τέλη Ιανουαρίου, παρά τον σημαντικό χρόνο συμμετοχής που έχει λάβει. Από την άλλη, ο νεαρός μέσος δεν έχει βρει χώρο στην ομάδα και ήδη βρίσκεται στο στόχαστρο αρκετών συλλόγων, με την Ατλέτικο Μαδρίτης να παρακολουθεί στενά την περίπτωσή του.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
