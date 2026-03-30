Έκανε το 21 στα 21 ο Ολυμπιακός στη Basket League, έφτασε στις 5 ήττες ο Παναθηναϊκός
Ο Ολυμπιακός κέρδισε στο ΟΑΚΑ τον Παναθηναϊκό έχοντας όμως εξασφαλίσει πριν το παιχνίδι την 1η θέση και το πλεονέκτημα έδρας
Ο Ολυμπιακός έφυγε με το «διπλό» από το Telekom Center Athens το βράδυ της Δευτέρας 30/3, αφού επιβλήθηκε του Παναθηναϊκού με 94-101 και συνεχίζει να οδηγεί αήττητος την κούρσα στη Stoiximan GBL, βελτιώνοντας το ρεκόρ του στο 21-0. Όσον αφορά τους «πράσινους», η ομάδα του Εργκίν Άταμαν έφτασε τις πέντε ήττες στο πρωτάθλημα, ενώ απομένουν τρεις αγωνιστικές για το φινάλε της regular season.
Αποτελέσματα-23η αγωνιστική
Σάββατο 28/3
Κολοσσός-Άρης 92-96
ΠΑΟΚ-Προμηθέας 100-70
ΑΕΚ-Περιστέρι 64-74
Κυριακή 29/3
Καρδίτσα-Πανιώνιος 85-72
Ηρακλής-Μαρούσι 72-91
Δευτέρα 30/3
Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 94-101
Κατάταξη
Ολυμπιακός 21-0
Παναθηναϊκός 17-5
ΑΕΚ 15-6
ΠΑΟΚ 13-7
Περιστέρι 12-9
Άρης 12-7
Μύκονος 8-13
Ηρακλής 8-13
Κολοσσός 7-14
Προμηθέας 7-14
Καρδίτσα 6-15
Μαρούσι 5-17
Πανιώνιος 5-16
Επόμενη αγωνιστική (24η)
Σάββατο 4/4
16:00 Περιστέρι-Κολοσσός
16:00 Άρης-ΑΕΚ
16:00 Πανιώνιος-Ηρακλής
18:15 Προμηθέας-Παναθηναϊκός
18:15 ΠΑΟΚ-Καρδίτσα
Κυριακή 5/5
13:00 Ολυμπιακός-Μύκονος
