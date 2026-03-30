Έκανε το 21 στα 21 ο Ολυμπιακός στη Basket League, έφτασε στις 5 ήττες ο Παναθηναϊκός
Ο Ολυμπιακός κέρδισε στο ΟΑΚΑ τον Παναθηναϊκό έχοντας όμως εξασφαλίσει πριν το παιχνίδι την 1η θέση και το πλεονέκτημα έδρας

Ο Ολυμπιακός έφυγε με το «διπλό» από το Telekom Center Athens το βράδυ της Δευτέρας 30/3, αφού επιβλήθηκε του Παναθηναϊκού με 94-101 και συνεχίζει να οδηγεί αήττητος την κούρσα στη Stoiximan GBL, βελτιώνοντας το ρεκόρ του στο 21-0. Όσον αφορά τους «πράσινους», η ομάδα του Εργκίν Άταμαν έφτασε τις πέντε ήττες στο πρωτάθλημα, ενώ απομένουν τρεις αγωνιστικές για το φινάλε της regular season.

Αποτελέσματα-23η αγωνιστική
Σάββατο 28/3
Κολοσσός-Άρης 92-96
ΠΑΟΚ-Προμηθέας 100-70
ΑΕΚ-Περιστέρι 64-74
Κυριακή 29/3
Καρδίτσα-Πανιώνιος 85-72
Ηρακλής-Μαρούσι 72-91

Δευτέρα 30/3
Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 94-101


Κατάταξη
Ολυμπιακός 21-0
Παναθηναϊκός 17-5
ΑΕΚ 15-6
ΠΑΟΚ 13-7
Περιστέρι 12-9
Άρης 12-7
Μύκονος 8-13
Ηρακλής 8-13
Κολοσσός 7-14
Προμηθέας 7-14
Καρδίτσα 6-15
Μαρούσι 5-17
Πανιώνιος 5-16

Επόμενη αγωνιστική (24η)
Σάββατο 4/4

16:00 Περιστέρι-Κολοσσός
16:00 Άρης-ΑΕΚ
16:00 Πανιώνιος-Ηρακλής
18:15 Προμηθέας-Παναθηναϊκός
18:15 ΠΑΟΚ-Καρδίτσα
Κυριακή 5/5

13:00 Ολυμπιακός-Μύκονος
Thema Insights

Σε αυτόν τον τόπο, το νερό έχει όνομα. ΖΑΓΟΡΙ.

Σε έναν κόσμο που κινείται όλο και πιο γρήγορα, αξίζει να επιστρέφουμε σε όσα έχουν πραγματική σημασία. Να επιστρέφουμε σε όσα είναι αυθεντικά. Να επιστρέφουμε εκεί όπου ξεκινούν όλα - στις ρίζες μας.

