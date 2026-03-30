Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Το πλάνο για το 15χρονο «wonderkid» που έχει… μαγέψει τους πάντες
Τα σχέδια της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τον ταλαντούχο έφηβο Τζέι Τζέι Γκάμπριελ ενόψει της καλοκαιρινής προετοιμασίας ήρθαν στο φως, με τον 15χρονο να ετοιμάζεται για το πρώτο του ουσιαστικό βήμα προς την καθιέρωση στην πρώτη ομάδα του «Ολντ Τράφορντ»
Ο εξαιρετικά ελπιδοφόρος νεαρός δεν μπόρεσε να το πετύχει αυτό μέσα στη σεζόν 2025-26 λόγω των κανονισμών της Premier League, όμως το φετινό καλοκαίρι μπορεί να αποτελέσει το εφαλτήριο για μια πορεία προς την κορυφή.
Επειδή ήταν μόλις 14 ετών όταν ξεκίνησε η τρέχουσα σεζόν στην κορυφαία κατηγορία της Αγγλίας, ο Gabriel δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής στην Premier League. Θα μπορούσε πάντως να αγωνιστεί στο Κύπελλο Αγγλίας, όμως η Γιουνάιτεντ αποκλείστηκε ήδη από τον τρίτο γύρο, μετά την ήττα από τη Μπράιτον.
Ο Γκάμπριελ, που έχει ήδη χαρακτηριστεί ως «παιδί Μέσι», συνέχισε να εντυπωσιάζει σε επίπεδο ακαδημιών με τη φανέλα των «κόκκινων διαβόλων». Μετρά 21 γκολ σε 23 συμμετοχές με την ομάδα Κ18, όπου αγωνίζεται μεταξύ άλλων και δίπλα στον Κάι Ρούνεϊ, τον μεγαλύτερο γιο του Γουέιν Ρούνεϊ, δείχνοντας ότι διαθέτει τεράστιο περιθώριο εξέλιξης.