Αποχαιρέτησαν την Μαρινέλλα οι ομάδες μπάσκετ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού
Οι αναρτήσεις της ΚΑΕ Ολυμπιακός και της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για την απώλεια της Μαρινέλλας
«Η ιδιαίτερη αγάπη της για το μπάσκετ θα τη συνοδεύει πάντα στη μνήμη μας» ανέφερε μεταξύ άλλων η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενώ η ΚΑΕ Παναθηναϊκός σημείωσε: «Η φωνή της έντυσε με συναίσθημα τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων».
Η ανάρτηση του Ολυμπιακού
«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τη θλίψη της για την απώλεια της σπουδαίας Μαρινέλλα.
Μια εμβληματική μορφή του ελληνικού τραγουδιού, με τεράστια και διαχρονική καριέρα, που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στην τέχνη και στις καρδιές όλων μας.
Η ιδιαίτερη αγάπη της για το μπάσκετ θα τη συνοδεύει πάντα στη μνήμη μας.
Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους της».
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τη θλίψη της για την απώλεια της σπουδαίας Μαρινέλλα.— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) March 28, 2026
Μια εμβληματική μορφή του ελληνικού τραγουδιού, με τεράστια και διαχρονική καριέρα, που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στην τέχνη και στις καρδιές όλων μας.
Η ιδιαίτερη αγάπη της για το μπάσκετ… pic.twitter.com/QsL2ogC6zx
Η ανάρτηση του Παναθηναϊκού AKTOR
«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR αποχαιρετά με θλίψη τη Μαρινέλλα.
Η φωνή της έντυσε με συναίσθημα τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων και η απώλειά της αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στο χώρο της μουσικής και όχι μόνο.
Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους δικούς της ανθρώπους».
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR αποχαιρετά με θλίψη τη Μαρινέλλα.— Panathinaikos BC (@Paobcgr) March 28, 2026
Η φωνή της έντυσε με συναίσθημα τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων και η απωλειά της αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στο χώρο της μουσικής και όχι μόνο.
Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους δικούς… pic.twitter.com/4TrRQgT5xf
