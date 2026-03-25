Τέλος από τον Παναθηναϊκό ο Χολμς

Ο Εργκίν Άταμαν άφησε τον Ρισόν Χολμς εκτός αποστολής για την αναμέτρηση με την Dubai Basketball και μετά τη νίκη των «πράσινων» στο Σαράγεβο, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε επίσημα ότι ο Αμερικανός πρώην NBAer δεν θα συνεχίσει στην ομάδα.Ο Άταμαν είχε προαναγγείλει ουσιαστικά τη συγκεκριμένη εξέλιξη, εξηγώντας κατά την αναχώρηση του «τριφυλλιού» για τη Βοσνία ότι πρόκειται για ζήτημα της διοίκησης. Έτσι, οι Κυπελλούχοι Ελλάδας θα κλείσουν τη σεζόν χωρίς τον Χολμς, ο οποίος δεν κατάφερε να μακροημερεύσει στο Telekom Center Athens, ολοκληρώνοντας πρόωρα την παρουσία του.Εξάλλου, η τοποθέτηση του Άταμαν στο ημίχρονο του πρόσφατου αγώνα με την ΑΕΚ αποτέλεσε το σημείο καμπής, με δεδομένο ότι ο Τούρκος προπονητής δεν έκρυψε την έντονη δυσαρέσκειά του και ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός στις δηλώσεις του, τονίζοντας πως ο Χολμς κοιμόταν στο παρκέ.Ο Αμερικανός ψηλός μέτρησε 7.9 πόντους και 4.3 ριμπάουντ σε 29 συμμετοχές στη EuroLeague, μένοντας στο παρκέ για 18:44 λεπτά ανά αγώνα στην πρώτη του σεζόν στην Ευρώπη. Κόντρα στη Βιλερμπάν, πραγματοποίησε την καλυτερη εμφάνισή του στη διοργάνωση, κάνοντας double-double με 24 πόντους και 10 ριμπάουντ.Πλέον, ο Παναθηναϊκός θα ολοκληρώσει τη σεζόν 2025/26 με τους Ματίας Λεσόρ και Κένεθ Φαρίντ ως καθαρούς σέντερ.Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Ρισόν Χολμς και του εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα του».