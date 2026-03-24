Η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού στο Σεράγεβο και την ήττα του Ολυμπιακού στη Βαλένθια
Ο Ολυμπιακός έπεσε στο 22-12, ενώ ο Παναθηναϊκός είναι στο 19-14 πλησιάζοντας την 6αδα
Μια τεράστια ευκαιρία να αγκαλιάσει τη θέση του στην τετράδα της κανονικής περιόδου της EuroLeague έχασε το βράδυ της Τρίτης (24/3) στη Βαλένθια ο Ολυμπιακός, ο οποίος ηττήθηκε με 85-84 για την 33η αγωνιστική της διοργάνωσης.
Οι Πειραιώτες έμειναν στις 22 νίκες, οι Ισπανοί ανέβηκαν στις 21 και συνεχίζουν μαζί με τους Πειραιώτες, τη Ρεάλ Μαδρίτης και την Χάποελ Τελ Αβίβ να διεκδικούν το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs.
Αποτελέσματα/πρόγραμμα της 33ης αγωνιστικής
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε 94-89 - Δείτε ΕΔΩ τις καλύτερες στιγμές
Ζάλγκιρις Κάουνας – Μπάγερν Μονάχου 78-71 - Δείτε ΕΔΩ τις καλύτερες στιγμές
Μονακό – Αρμάνι Μιλάνο 90-85 - Δείτε ΕΔΩ τις καλύτερες στιγμές
Dubai BC – Παναθηναϊκός 104-107 - Δείτε ΕΔΩ τις καλύτερες στιγμές
Βαλένθια – Ολυμπιακός 85-84 - Δείτε ΕΔΩ τις καλύτερες στιγμές
Μπαρτσελόνα – Αναντολού Εφές 78-71 - Δείτε ΕΔΩ τις καλύτερες στιγμές
Παρτίζαν – Βιλερμπάν79-78 - Δείτε ΕΔΩ τις καλύτερες στιγμές
Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 92-83 - Δείτε ΕΔΩ τις καλύτερες στιγμές
Βαθμολογία:
1. Φενέρμπαχτσε 23-10
2. Ολυμπιακός 22-12
3. Ρεάλ Μαδρίτης 21-12
4. Βαλένθια 21-12
5. Χάποελ Τελ Αβίβ 20-12
6. Ζάλγκιρις Κάουνας 19-14
7. Μονακό 19-14
8. Παναθηναϊκός 19-14
9. Μπαρτσελόνα 19-14
10. Ερυθρός Αστέρας 18-14
11. Dubai Basketball 17-16
12. Μακάμπι Τελ Αβίβ 16-16
13. Αρμάνι Μιλάνο 16-17
14. Βίρτους Μπολόνια 13-19
15. Μπάγερν Μονάχου 13-20
16. Παρτίζαν 13-20
17. Παρί 12-21
18. Αναντολού Εφές 10-23
19. Μπασκόνια 9-23
20. Βιλερμπάν 8-25
Επόμενη αγωνιστική (34η)
Τρίτη 10/3
Παρί-Ολυμπιακός 87-104
Πέμπτη 26/3
21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Βίρτους Μπολόνια
21:30 Μπάγερν Μονάχου-Βιλερμπάν
21:45 Μακάμπι Τελ Αβίβ-Dubai Basketball
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Αναντολού Εφές
Παρασκευή 27/3
19:45 Φενέρμπαχτσε-Ζάλγκιρις Κάουνας
21:15 Παναθηναϊκός-Μονακό
21:30 Μπαρτσελόνα-Ερυθρός Αστέρας
21:30 Μπασκόνια-Χάποελ Τελ Αβίβ
21:30 Παρτίζαν-Βαλένθια
