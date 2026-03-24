Τσάμπιονς Λιγκ πόλο ανδρών: Πρώτη νίκη στο δρόμο για το Final 4 για τον Ολυμπιακό, 14-11 τη Μπρέσια
Ο Γιάννης Φουντούλης που πέτυχε τρία γκολ σε καθοριστικά σημεία του αγώνα και ο Παναγιώτης Τζωρτζάτος με 13 αποκρούσεις ήταν οι κορυφαίοι της αναμέτρησης
Την πρώτη νίκη του στη φάση των "8" του Champions League υδατοσφαίρισης ανδρών πέτυχε απόψε (24/3) στον Πειραιά ο Ολυμπιακός. Οι "ερυθρόλευκοι" επικράτησαν 14-11 της ιταλικής Μπρέσια, για τη 2η αγωνιστική του Α΄ ομίλου, και πλέον στρέφουν την προσοχή τους στο πολύ δύσκολο ματς της επόμενης Τρίτης (31/3) με την Μπαρτσελονέτα στην Ισπανία. Ο Γιάννης Φουντούλης που πέτυχε τρία γκολ σε καθοριστικά σημεία του αγώνα και ο Παναγιώτης Τζωρτζάτος με 13 αποκρούσεις ήταν οι κορυφαίοι της αναμέτρησης στο κολυμβητήριο "Πέτρος Καπαγέρωφ".
Μετά από ένα ισορροπημένο πρώτο οκτάλεπτο, στο οποίο ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε απέναντι στην πολύ δυνατή (ως συνήθως στο όριο της αποβολής) ιταλική άμυνα, οι πρωταθλητές Ελλάδας πήραν τα "ηνία" του ματς. Με ένα γκολ του Γκίλλα, δύο συνεχόμενα από τον Γενηδουνιά κι ένα από τον Ζάλανκι, η ομάδα του Ελβις Φάτοβιτς έκανε σερί 4-0 και πήρε προβάδισμα με 6-2, βάζοντας γερά θεμέλια νίκης.
Η Μπρέσια αντέδρασε στην τρίτη περίοδο και μείωσε σε 7-6 με πέναλτι του Πόπαντιτς, όμως ο πολύπειρος Γιάννης Φουντούλης με δύο διαδοχικά τέρματα αποκατέστησε μία διαφορά τριών γκολ για τον Ολυμπιακό. Οι φιλοξενούμενοι πλησιάσαν εκ νέου σε απόσταση "βολής" (10-9), στο ξεκίνημα του τελευταίου οκταλέπτου, αλλά ξανά ο Φουντούλης έδωσε τη λύση, ο Τζωρτζάτος έκανε σημαντική απόκρουση σε παίκτη λιγότερο και οι Γκίλλας και Ζάλανκι ανέβασαν το δείκτη του σκορ στο 13-9 και "καθάρισαν" το παιχνίδι.
Τα οκτάλεπτα: 2-2, 5-2, 3-4, 4-3
Διαιτητές: Μαργκέτα (Σλοβενία), Ιβανόφσκι (Μαυροβούνιο)
Οι συνθέσεις:
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Ανγκιαλ 1, Γκίλλας 3, Γενηδουνιάς 2, Φουντούλης 3, Γούβης, Ζάλανκι 3, Δήμου, Αλαφραγκής 1, Κάκαρης, Νικολαϊδης, Παπαναστασίου, Τζωρτζάτος, Πούρος 1
ΜΠΡΕΣΙΑ (Αλεσάντρο Μπόβο): Μπάγκι Νέκι, Ντελ Μπάσο, Γκουεράτο 2, Λόντι, Φερέρο 1, Πόπαντιτς 2, Ντόλτσε 1, Τζιανάτσα 1, Αλεζιάνι 2, Βίσκοβιτς 1, Καζανόβα, Τζίρι 1, Μασέντζα Μιλάνι, Μπαλτζαρίνι
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα