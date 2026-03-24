Η Σαμπαλένκα γιόρτασε την πρόκρισή της στους «8» του Miami Open με hot dog 100 δολαρίων, δείτε βίντεο
Μια σταρ σαν την Αρίνα Σαμπαλένκα θα έλεγε κανείς ότι αξίζει ένα... πλούσιο πιάτο μετά από μία σκληρή μάχη στα court του Μαϊάμι.
Η Λευκορωσίδα νίκησε στους «16» του τουρνουά την Ζενγκ με 2-0 σετ και θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά την Μπατίστ, έχοντας ως στόχο να φτάσει μέχρι τέλους και να κατακτήσει το τρόπαιο.
Για να γιορτάσει τη νίκη της η διοργάνωση της έκανε δώρο το διάσημο χοτ ντογκ «Golden Glizzy» το οποίο πουλιέται έξω από τις VIP θέσεις του κεντρικού court του Miami Open και κοστίζει 100 δολάρια.
Το χοτ ντογκ φτιάχνεται με αυστραλιανό βοδινό Wagyu, κρεμ φρες, ένα γεμάτο κουτί χαβιάρι και νιφάδες χρυσού, που σερβίρονται σε ένα ειδικό ψωμάκι.
