Η Σαμπαλένκα γιόρτασε την πρόκρισή της στους «8» του Miami Open με hot dog 100 δολαρίων, δείτε βίντεο
Χοτ ντογκ Αρίνα Σαμπαλένκα Miami Open

Η Σαμπαλένκα γιόρτασε την πρόκρισή της στους «8» του Miami Open με hot dog 100 δολαρίων, δείτε βίντεο

Το χοτ ντογκ φτιάχνεται με αυστραλιανό βοδινό Wagyu, κρεμ φρες, ένα κουτί χαβιάρι και νιφάδες χρυσού, που σερβίρονται σε ένα ειδικό ψωμάκι

Η Σαμπαλένκα γιόρτασε την πρόκρισή της στους «8» του Miami Open με hot dog 100 δολαρίων, δείτε βίντεο
Μια σταρ σαν την Αρίνα Σαμπαλένκα θα έλεγε κανείς ότι αξίζει ένα... πλούσιο πιάτο μετά από μία σκληρή μάχη στα court του Μαϊάμι. 

Η Λευκορωσίδα νίκησε στους «16» του τουρνουά την Ζενγκ με 2-0 σετ και θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά την Μπατίστ, έχοντας ως στόχο να φτάσει μέχρι τέλους και να κατακτήσει το τρόπαιο. 

Για να γιορτάσει τη νίκη της η διοργάνωση της έκανε δώρο το διάσημο χοτ ντογκ «Golden Glizzy» το οποίο πουλιέται έξω από τις VIP θέσεις του κεντρικού court του Miami Open και κοστίζει 100 δολάρια. 

Το χοτ ντογκ φτιάχνεται με αυστραλιανό βοδινό Wagyu, κρεμ φρες, ένα γεμάτο κουτί χαβιάρι και νιφάδες χρυσού, που σερβίρονται σε ένα ειδικό ψωμάκι.


1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Φωτογραφίζεις - Στέλνεις - ΣυνεχίΖΕΙΣ: Τρεις κινήσεις αρκούν για να συνεχίσεις τη διαδρομή σου

Φωτογραφίζεις - Στέλνεις - ΣυνεχίΖΕΙΣ: Τρεις κινήσεις αρκούν για να συνεχίσεις τη διαδρομή σου

Στη ροή της ημέρας μας, κάθε στιγμή μετράει. Και όταν κάτι απρόοπτο συμβεί στον δρόμο, αυτό που κάνει τη διαφορά είναι να μπορούμε να το διαχειριστούμε γρήγορα και απλά, χωρίς να χάσουμε τον ρυθμό μας.

