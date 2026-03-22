Ο Ζαμπίδης συνάντησε την Γκιλφόιλ και πόζαραν σε θέση... μάχης: Όταν ενώνουμε τις αξίες μας, το ταξίδι γίνεται πιο δυνατό
SPORTS
Μια μεγάλη συνάντηση πραγματοποιήθηκε σήμερα ανάμεσα στον Μιχάλη Ζαμπίδη και την πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Οι δύο τους πόζαραν σε... μαχητική πόζα, με την κορυφαίο Έλληνα κικμπόξερ να γράφει στην ανάρτηση που έκανε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης: «Η Ελλάδα συναντά τις ΗΠΑ. Όταν ενώνουμε τις αξίες μας, το ταξίδι γίνεται πιο δυνατό. Μαζί με την Αμερικανίδα Πρέσβη».

Δείτε την φωτογραφία που ανάρτησαν:


Υπενθυμίζεται πως στις αρχές Φεβρουαρίου ο Μιχάλης Ζαμπίδης ανακοίνωσε πως επιστρέφει στα ρινγκ με έναν σπουδαίο αγώνα καθώς θα αντιμετωπίσει τον Αμερικανό θρύλο του μποξ Φλόιντ Μέιγουεδερ στις 27 Ιουνίου στο ΟΑΚΑ. Δεδομένα πρόκειται για τον μεγαλύτερο αγώνα που θα έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα παρότι θα πρόκειται για exhibition match επί της ουσίας δύο αθλητών που έχουν αποσυρθεί.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης