Ο Καραλής έγινε ο πρώτος με τρία μετάλλια για την Ελλάδα στα παγκόσμια κλειστού
Ο Εμμανουήλ Καραλής με την επιτυχία του στο Τορούν μετρά πλέον τρία μετάλλια σε παγκόσμια πρωταθλήματα κλειστού στίβου, αριθμό που μπορεί να φθάσει την Κυριακή και ο Τεντόγλου

Ο Εμμανουήλ Καραλής με το ασημένιο μετάλλιο που κατέκτησε στο Τορούν, χάρισε στον ελληνικό στίβο το 17ο μετάλλιο στην ιστορία των παγκοσμίων πρωταθλημάτων κλειστού στίβου, που μεταφράζονται σε επτά χρυσά, τέσσερα ασημένια και έξι χάλκινα.

Παράλληλα, ο Μανόλο έγινε ο πρώτος με τρία μετάλλια στη διοργάνωση, αφήνοντας στα δύο τον πρωτοπόρο Λάμπρο Παπακώστα, την Κατερίνα Στεφανίδη και τον Μίλτο Τεντόγλου, που έχει την ευκαιρία να... απαντήσει το βράδυ της Κυριακής (22/3) στον τελικό του μήκους.

Η απονομή των μεταλλίων στο επί κοντώ ανδρών θα γίνει την Κυριακή (22/3).
