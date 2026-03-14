Εύκολο πέρασμα του Ολυμπιακού από την Κρήτη, ισοπαλίες σε Λάρισα και Σέρρες, δείτε τα γκολ και τη βαθμολογία
Ο Ολυμπιακός με κορυφαίο τον Ελ Κααμπί επικράτησε 3-0 του ΟΦΗ και επέστρεψε στην κορυφή - Ο Αθανασιάδης έδωσε βαθμό στον Άρη κρατώντας το 0-0 στο παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό ενώ η ΑΕΛ έμεινε στο 1-1 με τον Αστέρα Τρίπολης στη Λάρισα
Με τρία παιχνίδια άνοιξε το Σάββατο η 25η και προ τελευταία ημέρα της κανονικής περιόδου της Stoiximan Super League.
Ο Ολυμπιακός με τον Ελ Κααμπί σε τρελά κέφια μετά την ανανέωση του συμβολαίου του επικράτησε 3-0 του ΟΦΗ στο Παγκρήτιο και επέστρεψε στην κορυφή της βαθμολογίας.
Οι Πειραιώτες είναι στο +1 από την ΑΕΚ η οποία την Κυριακή παίζει στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο και στο +3 από τον ΠΑΟΚ που υποδέχεται τον Λεβαδειακό στην Τούμπα.
Στις Σέρρες ο Πανσερραϊκός έμεινε στο 0-0 με τον Άρη ο οποίος έχει να γευτεί τη χαρά της νίκης από τον Ιανουάριο (31/1, 0-1 τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο) ενώ στη Λάρισα η ΑΕΛ πήρε ισοπαλία (1-1) από τον Αστέρα Τρίπολης ο οποίος «καίγονταν» για τη νίκη.
ΟΦΗ - Ολυμπιακός 0-3
Με δύο γκολ του Ελ Κααμπί και ένα του Μουζακίτη ο Ολυμπιακός κέρδισε για 3η φορά στη σεζόν με 3-0 τον ΟΦΗ. Το παιχνίδι δεν είχε ρυθμό έως το πρώτο γκολ αλλά στη συνέχεια η ομάδα του Πειραιά πάτησε... γκάζι στο Παγκρήτιο.
Στο 30' μετά από σέντρα του Ορτέγκα ο Ελ Κααμπί με καρφωτή κεφαλιά άνοιξε το σκορ. Ο Ολυμπιακός συνέχισε να πιέζει για το 2ο γκολ το οποίο ήρθε στο 70'.
Ο Μαροκινός που πρόσφατα ανανέωσε το συμβόλαιο του με τον Ολυμπιακό εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Πούγγουρα και την αδράνεια του Λαμπρόπουλου και έγραψε το 0-2 στο 70'.
Το 0-3 ήρθε στο 90+2'. Ο Σενγκέλια έσπρωξε τον Ταρέμι μέσα στην περιοχή, ο διαιτητής έδωσε πέναλτι, και ο Μουζακίτης το εκτέλεσε εύστοχα.
Πανσερραϊκός - Άρης 0-0
Αποβολή, δύο δοκάρια, ένταση αλλά όχι και γκολ στις Σέρρες.
Ο Πανσερραϊκός πήρε άλλο ένα βαθμό στην προσπάθεια που κάνει να σωθεί και ο Άρης συνεχίζει να... παραπαίει και θα είχε χάσει εάν δεν είχε στο τέρμα του τον Γιώργο Αθανασιάδη.
Η ομάδα των Σερρών είχε δοκάρι με τον Ντούντου στο 39' ενώ εκείνη της Θεσσαλονίκης δοκάρι με τον Γιαννιώτα στο 90+3'. Στο 60' ο Άρης έμεινε με 10 παίκτες αφού ο Τεχέρο «γκρέμισε» τον Τεσέιρα ο οποίος ήταν σε προφανή θέση για γκολ και έτσι αποβλήθηκε.
Ο Αθανασιάδης ήταν ο MVP του Άρη αφού έβγαλε δύσκολες φάσεις όπως την κεφαλιά του Τεσέιρα (36΄), την κεφαλιά του Ιβάν (52'), το γυριστό σουτ του Τεσέιρα (72') και την κεφαλιά του Σοφιανού στις καθυστερήσεις.
ΑΕΛ - Αστέρας Τρίπολης 1-1
Ισοπαλία στην Λάρισα η οποία δεν άφησε ευχαριστημένους τόσο την ΑΕΛ όσο και τον Αστέρα Τρίπολης. Η ΑΕΛ ξεκίνησε δυνατά στο παιχνίδι αλλά το τελείωμα του Αστέρα στο 1ο ημίχρονο ήταν σπουδαίο.
Στο 40' ο Μπαρτόλο με απευθείας εκτέλεσε φάουλ νίκησε τον Αναγνωστόπουλο για το 0-1 ενώ στις καθυστερήσεις ο Αλμύρας είχε δοκάρι!
Η ομάδα της Θεσσαλίας ξεκίνησε πολύ δυνατά το 2ο ημίχρονο και στο 55' ισοφάρισε. Ο Σουρλής ανατράπηκε από τον Αλάγκμπε και ο Σαγάλ εκτέλεσε εύστοχα το πέναλτι στο 55' για το 1-1.
Τέσσερα λεπτά αργότερα η ΑΕΛ είχε δοκάρι (οριζόντιο) από τον «κεραυνό» του Μασόν. Στο 66΄ οι Αρκάδες έχασαν τεράστια ευκαιρία, με τον Αλμύρα να κάνει το σουτ και τον Αναγνωστόπουλο να βγάζει τη μπάλα πάνω στη γραμμή.
Πρόγραμμα - Αποτελέσματα (25η)
Σάββατο 14 Μαρτίου
ΟΦΗ - Ολυμπιακός 0-3
Πανσερραϊκός - Άρης 0-0
ΑΕΛ - Αστέρας Τρίπολης 1-1
Κυριακή 15 Μαρτίου
16:00 Κηφισιά - Βόλος
18:00 ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός
19:30 Ατρόμητος - ΑΕΚ
21:00 Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 24 αγώνες)
1. Ολυμπιακός 57
2. ΑΕΚ 56
3. ΠΑΟΚ 54
4. Παναθηναϊκός 45
5. Λεβαδειακός 39
6. Άρης 30
7. ΟΦΗ 29
8. Ατρόμητος 28
9. Βόλος 28
10. Παναιτωλικός 24
11. Κηφισιά 24
12. ΑΕΛ 22
13. Αστέρας Τρίπολης 17
14. Πανσερραϊκός 15
*Ολυμπιακός, Άρης, ΟΦΗ, Πανσερραϊκός, Αστέρας Τρίπολης και ΑΕΛ έχουν 25 αγώνες.
