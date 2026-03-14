Εύκολο πέρασμα του Ολυμπιακού από την Κρήτη, ισοπαλίες σε Λάρισα και Σέρρες, δείτε τα γκολ και τη βαθμολογία

Τέσσερα λεπτά αργότερα η ΑΕΛ είχε δοκάρι (οριζόντιο) από τον «κεραυνό» του Μασόν. Στο 66΄ οι Αρκάδες έχασαν τεράστια ευκαιρία, με τον Αλμύρα να κάνει το σουτ και τον Αναγνωστόπουλο να βγάζει τη μπάλα πάνω στη γραμμή.

Δείτε ΕΔΩ τις καλύτερες στιγμέςΗ ομάδα των Σερρών είχε δοκάρι με τον Ντούντου στο 39' ενώ εκείνη της Θεσσαλονίκης δοκάρι με τον Γιαννιώτα στο 90+3'. Στο 60' ο Άρης έμεινε με 10 παίκτες αφού ο Τεχέρο «γκρέμισε» τον Τεσέιρα ο οποίος ήταν σε προφανή θέση για γκολ και έτσι αποβλήθηκε.Ο Αθανασιάδης ήταν ο MVP του Άρη αφού έβγαλε δύσκολες φάσεις όπως την κεφαλιά του Τεσέιρα (36΄), την κεφαλιά του Ιβάν (52'), το γυριστό σουτ του Τεσέιρα (72') και την κεφαλιά του Σοφιανού στις καθυστερήσεις.Ισοπαλία στην Λάρισα η οποία δεν άφησε ευχαριστημένους τόσο την ΑΕΛ όσο και τον Αστέρα Τρίπολης. Η ΑΕΛ ξεκίνησε δυνατά στο παιχνίδι αλλά το τελείωμα του Αστέρα στο 1ο ημίχρονο ήταν σπουδαίο.Στο 40' ο Μπαρτόλο με απευθείας εκτέλεσε φάουλ νίκησε τον Αναγνωστόπουλο για το 0-1 ενώ στις καθυστερήσεις ο Αλμύρας είχε δοκάρι!Η ομάδα της Θεσσαλίας ξεκίνησε πολύ δυνατά το 2ο ημίχρονο και στο 55' ισοφάρισε. Ο Σουρλής ανατράπηκε από τον Αλάγκμπε και ο Σαγάλ εκτέλεσε εύστοχα το πέναλτι στο 55' για το 1-1.ΟΦΗ - Ολυμπιακός 0-3Πανσερραϊκός - Άρης 0-0ΑΕΛ - Αστέρας Τρίπολης 1-116:00 Κηφισιά - Βόλος18:00 ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός19:30 Ατρόμητος - ΑΕΚ21:00 Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός1. Ολυμπιακός 572. ΑΕΚ 563. ΠΑΟΚ 544. Παναθηναϊκός 455. Λεβαδειακός 396. Άρης 307. ΟΦΗ 298. Ατρόμητος 289. Βόλος 2810. Παναιτωλικός 2411. Κηφισιά 2412. ΑΕΛ 2213. Αστέρας Τρίπολης 1714. Πανσερραϊκός 15*Ολυμπιακός, Άρης, ΟΦΗ, Πανσερραϊκός, Αστέρας Τρίπολης και ΑΕΛ έχουν 25 αγώνες.