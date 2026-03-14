Παιδιά στο Ιράν έκαψαν φανέλες του Μέσι μετά την συνάντησή του με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, δείτε βίντεο
Παιδιά στο Ιράν έκαψαν φανέλες του Μέσι μετά την συνάντησή του με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, δείτε βίντεο
Πολλοί στα social media εξέφρασαν την απογοήτευσή τους από τον Αργεντινό αστέρα και ένιωσαν προδομένοι από την κίνησή του
Μεγάλη συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε κατά των ΗΠΑ στο Ιράν και αυτό που έκλεψε την παράσταση ήταν τα μικρά παιδιά που έκαιγαν φανέλες του Λιονέλ Μέσι.
Η οργή πυροδοτήθηκε από τα γεγονότα της 5ης Μαρτίου, όταν οι παίκτες της Ίντερ Μαϊάμι προσκλήθηκαν στον Λευκό Οίκο ως νικητές του MLS Cup, έχοντας κατακτήσει τον τίτλο τον Νοέμβριο του 2025 απέναντι στους Βανκούβερ.
Ο Λιονέλ Μέσι και οι συμπαίκτες του χειροκρότησαν τον Ντόναλντ Τραμπ καθώς εκείνος μιλούσε για τη στρατιωτική επιχείρηση στη Μέση Ανατολή, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων από τους οπαδούς.
Τα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν ισοπεδωτικά: «Ελπίζω να χάσεις το Παγκόσμιο Κύπελλο», «Έχασα το είδωλό μου», «Ο Μαραντόνα δεν θα το έκανε ποτέ αυτό!», «Συγγνώμη αδελφέ, αλλά πρέπει να σταματήσω να σε ακολουθώ».
Η οργή πυροδοτήθηκε από τα γεγονότα της 5ης Μαρτίου, όταν οι παίκτες της Ίντερ Μαϊάμι προσκλήθηκαν στον Λευκό Οίκο ως νικητές του MLS Cup, έχοντας κατακτήσει τον τίτλο τον Νοέμβριο του 2025 απέναντι στους Βανκούβερ.
Ο Λιονέλ Μέσι και οι συμπαίκτες του χειροκρότησαν τον Ντόναλντ Τραμπ καθώς εκείνος μιλούσε για τη στρατιωτική επιχείρηση στη Μέση Ανατολή, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων από τους οπαδούς.
Τα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν ισοπεδωτικά: «Ελπίζω να χάσεις το Παγκόσμιο Κύπελλο», «Έχασα το είδωλό μου», «Ο Μαραντόνα δεν θα το έκανε ποτέ αυτό!», «Συγγνώμη αδελφέ, αλλά πρέπει να σταματήσω να σε ακολουθώ».
Lost count of the number of videos these last few days of Iranian children burning up or throwing Messi shirts in the bin. In the middle of a war.— Nima Tavallaey Roodsari (@NimaTavRood) March 13, 2026
But of course @TeamMessi won’t care. Turns out playing for Miami = turned into a real Gusano. https://t.co/GwgT6fvN1s
İranlı çocuklar, Lionel Messi forması yaktı.— TC Lira (@tcliracom) March 8, 2026
pic.twitter.com/y88p85Gm6U
