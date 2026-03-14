Παιδιά στο Ιράν έκαψαν φανέλες του Μέσι μετά την συνάντησή του με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, δείτε βίντεο
Πολλοί στα social media εξέφρασαν την απογοήτευσή τους από τον Αργεντινό αστέρα και ένιωσαν προδομένοι από την κίνησή του

Μεγάλη συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε κατά των ΗΠΑ στο Ιράν και αυτό που έκλεψε την παράσταση ήταν τα μικρά παιδιά που έκαιγαν φανέλες του Λιονέλ Μέσι

Η οργή πυροδοτήθηκε από τα γεγονότα της 5ης Μαρτίου, όταν οι παίκτες της Ίντερ Μαϊάμι προσκλήθηκαν στον Λευκό Οίκο ως νικητές του MLS Cup, έχοντας κατακτήσει τον τίτλο τον Νοέμβριο του 2025 απέναντι στους Βανκούβερ.

Ο Λιονέλ Μέσι και οι συμπαίκτες του χειροκρότησαν τον Ντόναλντ Τραμπ καθώς εκείνος μιλούσε για τη στρατιωτική επιχείρηση στη Μέση Ανατολή, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων από τους οπαδούς.

Τα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν ισοπεδωτικά: «Ελπίζω να χάσεις το Παγκόσμιο Κύπελλο», «Έχασα το είδωλό μου», «Ο Μαραντόνα δεν θα το έκανε ποτέ αυτό!», «Συγγνώμη αδελφέ, αλλά πρέπει να σταματήσω να σε ακολουθώ».


