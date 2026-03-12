Με το «Ferto» του Akyla η παρουσίαση του Καραλή στο Mondo Clasic στην Ουψάλα, βίντεο
Με το «Ferto» του Akyla η παρουσίαση του Καραλή στο Mondo Clasic στην Ουψάλα, βίντεο

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης αποθεώθηκε από το κοινό και το τραγούδι φάνηκε να διασκεδάζει

Με το «Ferto» του Akyla η παρουσίαση του Καραλή στο Mondo Clasic στην Ουψάλα, βίντεο
Με ελληνικό «χρώμα» έγινε η παρουσίαση του Εμμανουήλ Καραλή στο μίτινγκ που πραγματοποιείται στην Ουψάλα, με οικοδεσπότη τον κορυφαίο επικοντιστή Αρμάντ Ντουπλάντις.

Ο Έλληνας πρωταθλητής εμφανίστηκε στον αγωνιστικό χώρο υπό τους ήχους του τραγουδιού «Ferto» του Akyla, το οποίο αποτελεί τη φετινή ελληνική συμμετοχή στη Eurovision.

Το κοινό υποδέχθηκε θερμά τον Καραλή, χαρίζοντάς του δυνατό χειροκρότημα κατά την παρουσίασή του.

Δείτε το βίντεο:


