Euroleague: «Διπλό» της Παρτίζαν στη Μπολόνια, πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία πριν τους αγώνες των αιωνίων
Euroleague: «Διπλό» της Παρτίζαν στη Μπολόνια, πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία πριν τους αγώνες των αιωνίων

Την 10η νίκη τους στη διοργάνωση πέτυχαν οι Σέρβοι,  επικρατώντας της Βίρτους μέσα στην Ιταλία με 82-88, έχοντας σε καταπληκτικό βράδυ τον Ισαάκ Μπόνγκα

Η Παρτίζαν πέρασε νικηφόρα με 88-82 από την έδρα της Βίρτους Μπολόνια, στην αναμέτρηση με την οποία άνοιξε η αυλαία της 31ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Μεγάλος πρωταγωνιστής των νικητών ο Μπόνγκα, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με με νταμπλ νταμπλ σε πόντους (16) και ριμπάουντ (11), προσθέτοντας στη στατιστική του και 5 ασίστ.

Με την αποψινή επιτυχία οι Σέρβοι βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 10-20, ενώ οι Ιταλοί υποχώρησαν στο 13-18.

BONGA LEADS the charge | Virtus - Partizan | R31 BASKETBALL HIGHLIGHTS 2025-26


Τα δεκάλεπτα: 25-29, 48-52, 63-65, 82-88

H 31η αγωνιστική

Τετάρτη 11 Μαρτίου

Βίρτους Μπολόνια-Παρτίζαν 82-88

Πέμπτη 12 Μαρτίου

19:00 Ντουμπάι-Μπασκόνια
20:00 Μονακό-Ολυμπιακός
22:00 Παναθηναϊκός-Ζάλγκιρις
21:30 Μπάγερν-Αναντολού Εφές
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Βαλένθια
22:00 Παρί-Βιλερμπάν

Παρασκευή 13 Μαρτίου

21:00 Ερυθρός Αστέρας-Φενέρμπαχτσε
21:30 Μπαρτσελόνα-Χάποελ Τελ Αβίβ
21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Μακάμπι Τελ Αβίβ

Κατάταξη

Φενέρμπαχτσε 22-7
Ολυμπιακός 20-10
Βαλένθια 20-10
Ρεάλ Μαδρίτης 19-11
Χάποελ Τελ Αβίβ 17-11
Ζάλγκιρις 17-13
Ερυθρός Αστέρας 17-13
Μπαρτσελόνα 17-13
Μονακό 16-14
Παναθηναϊκός 16-14
Ντουμπάι 15-14
Αρμάνι Μιλάνο 15-15
Μακάμπι Τελ Αβίβ 14-15
Βίρτους Μπολόνια 13-17
Μπάγερν Μονάχου 13-17
Παρί 11-19
Παρτίζαν 9-20
Μπασκόνια 9-21
Αναντολού Εφές 9-21
Βιλερμπάν 8-22
