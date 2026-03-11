ΑΕΚ - Τόφας 96-88: Κλείδωσε την πρόκριση και τώρα... τελικός στο Βερολίνο, δείτε βίντεο

Η Ένωση έκανε το 5χ5 στην δεύτερη φάση των ομίλων του Basketball Champions League και πλέον πρέπει να υπερασπιστεί το +8 που έχει αβαντάζ την τελευταία αγωνιστική στο ματς με την Άλμπα στο Βερολίνο

Σε περίπτωση πάντως που η Καρδίτσα κάνει την έκπληξη και νικήσει την Άλμπα (21:00), η Ένωση θα είναι πρώτη από απόψε.



Starting things the Feazell way 😤#BasketballCL I @aekbcgr pic.twitter.com/4M8xlQbxeC — Basketball Champions League (@BasketballCL) March 11, 2026

Ο Μπάρτλεϊ ήταν κορυφαίος σκόρερ της ΑΕΚ με 22 πόντους, ο Μπράουν και ο Νάναλι είχαν από 13 και ο φοβερός Γκρέι είχε 13 πόντους με 12 ριμπάουντ σε ένα ματς που ο κόσμος της Ένωσης δημιούργησε εντυπωσιακή ατμόσφαιρα.



Στην ΑΕΚ ετοιμάζονται και για το cube που θα μπει το επόμενο διάστημα στη SUNEL Arena.



🟡🦅 Αποθέωση για τους παίκτες της ΑΕΚ από τον κόσμο μετά την νίκη επι της Τοφας.



📹 Νίκος Καρφής#aekbc pic.twitter.com/7VThP7qy74 — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) March 11, 2026

ΑΕΚ - Τόφας: Το ματς



O Φίζελ μπήκε ζεστός στο ματς και πέτυχε τους 6 πρώτους πόντους της ΑΕΚ, δείχνοντας πως έχει... κέφια.



Η Τόφας πέρασε μπροστά με τον Μπλάζεβιτς για το 12-15, όμως η Ένωση που δυσκολεύτηκε αρκετά στα τρίποντα στο πρώτο δεκάλεπτο, τελείωσε την περίοδο με 19-18 χάρη στο καλάθι του Νάναλι.



Ο Μπράουν κάρφωσε εντυπωσιακά και η SUNEL Arena σηκώθηκε στο πόδι για το 24-23 στο 12'.



Ο Νάναλι με τρίποντο έφτασε τους 8 πόντους κάνοντας το 36-32 και αναγκάζοντας την Τόφας να καλέσει timeout.



Oι Τούρκοι με σερί 9-0 έγραψαν το 36-41 και ο Σάκοτα κάλεσε timeout, τέσσερα λεπτά πριν το ημίχρονο. Ο Κάμπατσα ισοφάρισε σε 47-47 στο 19'.



Ο Λεκαβίτσιους έκανε το 59-57 για την ΑΕΚ στα μέσα της τρίτης περιόδου με το δεύτερο τρίποντο του στο ματς.



Ο Λιθουανός γκαρντ συνέχισε να δίνει λύσεις στην Ένωση για το 64-60, τρία λεπτά πριν το τέλος του δεκαλέπτου.



Γκρέι και Μπάρτλεϊ ανέβασαν την απόδοση τους στο τρίτο δεκάλεπτο, με την Βασίλισσα να προηγείται με 72-68 στο 30'.



Το ματς ήταν θρίλερ και ο Φλόιντ ισοφάρισε σε 77-77 στο 34'. Ο Μπάρτλεϊ το πήρε πάνω του για το 82-77 με πέντε σερί πόντους.



Ο Μπράουν έκανε το 89-81 στο 36'. Ο Πέρεζ έκανε το 90-88 στο 39', αλλά ο Μπράουν κάρφωσε για το 94-88 και κλείδωσε τη νίκη της ΑΕΚ.



Τα δεκάλεπτα: 19-18, 49-51, 72-68, 96-88



Ο MVP... ήταν ο φοβερός Μπάρτλεϊ που το πήρε πάνω του και τελείωσε με 22 πόντους. Φοβερό δεύτερο ημίχρονο.



Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... ήταν ο Φλόιντ με 18 πόντους.



ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Το double double του Γκρέι με 13 πόντους και 12 ριμπάουντ.