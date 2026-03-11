Η Αυστραλία χορήγησε άσυλο σε δύο ακόμη μέλη της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν
Η Αυστραλία χορήγησε άσυλο σε δύο ακόμη μέλη της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν
Παίκτρια και μέλος του επιτελείου ζήτησαν άσυλο μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η στάση της ομάδας πριν από αγώνα
Δύο ακόμη μέλη της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν έλαβαν ανθρωπιστικές βίζες στην Αυστραλία, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας Τόνι Μπερκ, καθώς μία παίκτρια και ένα μέλος του επιτελείου αποφάσισαν να παραμείνουν στη χώρα ζητώντας άσυλο.
Ο υπουργός Εσωτερικών της Αυστραλίας, Τόνι Μπερκ, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι μία ποδοσφαιρίστρια της εθνικής ομάδας γυναικών του Ιράν, μαζί με ένα μέλος του υποστηρικτικού επιτελείου, αποφάσισαν να παραμείνουν στην Αυστραλία.
Οι δύο γυναίκες υπέβαλαν αίτημα ασύλου και τους χορηγήθηκαν ανθρωπιστικές βίζες, επιτρέποντάς τους να παραμείνουν στη χώρα.
Οι αντιδράσεις προκλήθηκαν όταν οι παίκτριες δέχθηκαν κριτική επειδή δεν τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο πριν από αναμέτρηση που διεξήχθη δύο ημέρες μετά το πρώτο κύμα αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων.
Μάλιστα, σχολιαστής φέρεται να υποστήριξε ότι με τη στάση τους είχαν διαπράξει «την κορυφή της ατιμίας», γεγονός που ενίσχυσε τις ανησυχίες για την πιθανή μεταχείρισή τους εάν επέστρεφαν στη χώρα.
Μετά το τέλος της αναμέτρησης, δεκάδες άνθρωποι φέρονται να φώναζαν «let them go» («αφήστε τις να φύγουν»), περικυκλώνοντας το λεωφορείο της ομάδας κατά την αποχώρησή του από το στάδιο, σύμφωνα με το Australian Associated Press.
Αστυνομικοί και προσωπικό ασφαλείας δημιούργησαν έναν ασφαλή διάδρομο ώστε το λεωφορείο να μπορέσει να αποχωρήσει, ενώ ακούγονταν συνθήματα «save our girls» («σώστε τα κορίτσια μας»).
Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το CNN, ορισμένοι φίλαθλοι δήλωσαν ότι είδαν τουλάχιστον τρεις από τις παίκτριες μέσα στο λεωφορείο να κάνουν σήμα για βοήθεια.
Later in the evening, they were reunited with their five teammates who had made the same decision the night before.— Tony Burke (@Tony_Burke) March 10, 2026
They will be safe here. They will be at home here. They are welcome here in Australia. pic.twitter.com/6jjtPmYgLX
Πιέσεις προς την αυστραλιανή κυβέρνησηΗ αυστραλιανή κυβέρνηση είχε δεχθεί πιέσεις να προστατεύσει τις αθλήτριες της ιρανικής ομάδας, καθώς υπήρχαν ανησυχίες για την ασφάλειά τους μετά τις εξελίξεις γύρω από τη στάση τους πριν από έναν αγώνα.
Κατηγορίες από τα ιρανικά μέσα ενημέρωσηςΣύμφωνα με δημοσιεύματα, οι ποδοσφαιρίστριες χαρακτηρίστηκαν «προδότριες» στην ιρανική τηλεόραση.
Αντιδράσεις στο γήπεδο και συνθήματα υποστήριξηςΗ σιωπή της ομάδας πριν από τον αγώνα με τη Νότια Κορέα στο Γκολντ Κόουστ θεωρήθηκε από ορισμένους ως πράξη αντίστασης.
