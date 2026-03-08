Το πρόγραμμα ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού έως τα playoffs
Το πρόγραμμα ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού έως τα playoffs

ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός θα παλέψουν στις δύο αγωνιστικές που απομένουν για την 1η θέση  στην κανονική διάρκεια

Το πρόγραμμα ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού έως τα playoffs
Μετά από την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League η ΑΕΚ είναι μόνη στην κορυφή. 

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έχει 56β και την ακολουθούν ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός με 54β. Για να ολοκληρωθεί η κανονική περίοδος του πρωταθλήματος απομένουν 2 αγωνιστικές ενώ τα playoffs αρχίζουν στις 4-5 Απριλίου. 

Η ΑΕΚ δείχνει να έχει την κατάσταση στα χέρια της όσο αφορά την πρώτη θέση. Θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός με τη νίκη επί του Λεβαδειακού εξασφάλισε την 4η θέση και τη συμμετοχή του στα playoffs. 

Η κλήρωση για τα playoffs θα πραγματοποιηθεί στις 24 Μαρτίου. 


Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 24 αγώνες)
1. ΑΕΚ 56
2. ΠΑΟΚ 54
3. Ολυμπιακός 54
4. Παναθηναϊκός 45

Το πρόγραμμα της ΑΕΚ
15/3 Ατρόμητος – ΑΕΚ
22/3 ΑΕΚ – Κηφισιά

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού
14/3 ΟΦΗ – Ολυμπιακός
22/3 Ολυμπιακός ΑΕΛ 

Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ
15/3 ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός
22/3 Βόλος – ΠΑΟΚ
