Με τη στήριξη της HELLENiQ ENERGY, οι Φοιτητικές Εστίες αποκτούν σύγχρονους και πιο λειτουργικούς χώρους
Το πρόγραμμα ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού έως τα playoffs
Το πρόγραμμα ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού έως τα playoffs
ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός θα παλέψουν στις δύο αγωνιστικές που απομένουν για την 1η θέση στην κανονική διάρκεια
Μετά από την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League η ΑΕΚ είναι μόνη στην κορυφή.
Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έχει 56β και την ακολουθούν ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός με 54β. Για να ολοκληρωθεί η κανονική περίοδος του πρωταθλήματος απομένουν 2 αγωνιστικές ενώ τα playoffs αρχίζουν στις 4-5 Απριλίου.
Η ΑΕΚ δείχνει να έχει την κατάσταση στα χέρια της όσο αφορά την πρώτη θέση. Θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός με τη νίκη επί του Λεβαδειακού εξασφάλισε την 4η θέση και τη συμμετοχή του στα playoffs.
Η κλήρωση για τα playoffs θα πραγματοποιηθεί στις 24 Μαρτίου.
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 24 αγώνες)
1. ΑΕΚ 56
2. ΠΑΟΚ 54
3. Ολυμπιακός 54
4. Παναθηναϊκός 45
Το πρόγραμμα της ΑΕΚ
15/3 Ατρόμητος – ΑΕΚ
22/3 ΑΕΚ – Κηφισιά
Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού
14/3 ΟΦΗ – Ολυμπιακός
22/3 Ολυμπιακός ΑΕΛ
Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ
Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έχει 56β και την ακολουθούν ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός με 54β. Για να ολοκληρωθεί η κανονική περίοδος του πρωταθλήματος απομένουν 2 αγωνιστικές ενώ τα playoffs αρχίζουν στις 4-5 Απριλίου.
Η ΑΕΚ δείχνει να έχει την κατάσταση στα χέρια της όσο αφορά την πρώτη θέση. Θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός με τη νίκη επί του Λεβαδειακού εξασφάλισε την 4η θέση και τη συμμετοχή του στα playoffs.
Η κλήρωση για τα playoffs θα πραγματοποιηθεί στις 24 Μαρτίου.
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 24 αγώνες)
1. ΑΕΚ 56
2. ΠΑΟΚ 54
3. Ολυμπιακός 54
4. Παναθηναϊκός 45
Το πρόγραμμα της ΑΕΚ
15/3 Ατρόμητος – ΑΕΚ
22/3 ΑΕΚ – Κηφισιά
Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού
14/3 ΟΦΗ – Ολυμπιακός
22/3 Ολυμπιακός ΑΕΛ
Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ
15/3 ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός
22/3 Βόλος – ΠΑΟΚ
22/3 Βόλος – ΠΑΟΚ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα