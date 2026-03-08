Ανάρτηση Γιαννακόπουλου με άρωμα Άννας Βίσση: Θα πάμε κόντρα και όπου βγει
Ανάρτηση Γιαννακόπουλου με άρωμα Άννας Βίσση: Θα πάμε κόντρα και όπου βγει
Παράλληλα σε story του ο διοικητικός ηγέτης του Παναθηναϊκού ζήτησε «εμπιστοσύνη στον οδηγό» με απόσπασμα από παλαιότερες δηλώσεις του
Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από τον Ηρακλή και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δημοσίευσε post στο Instagram με ένα τραγούδι της Άννας Βίσση.
Το τραγούδι λέγεται «κόντρα» και ο διοικητικός ηγέτης του Παναθηναϊκού θέλησε με αυτόν τον τρόπο να δείξει ότι η ομάδα του δε θα τα παρατήσει παρότι βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο.
Παράλληλα, σε ένα story του δημοσίευσε ένα απόσπασμα από παλαιότερες δηλώσεις του, στις οποίες ανέφερε: «στήριξη στον οδηγό».
Αναλυτικά όσα αναφέρει η ανάρτηση του ιδιοκτήτη της πράσινης ΚΑΕ:
«Κάποιος ρώτησε: Ποιος ακριβώς είσαι;
Και η απάντηση ήταν: Είμαι αυτός που στηρίζεται πρώτα στον εαυτό του και μετά ζητά βοήθεια από τους άλλους.
Κάπως έτσι είναι και ο Παναθηναϊκός.
Δεν περίμενε ποτέ κανέναν να του χαρίσει τη δόξα. Την πήρε μόνος του. Με πίστη, με πάθος και με την ψυχή του κόσμου του.
Ο Παναθηναϊκός δεν είναι απλώς μια ομάδα. Είναι ιδέα. Είναι χαρακτήρας. Είναι η απόδειξη ότι όταν πιστεύεις στον εαυτό σου, μπορείς να σταθείς απέναντι σε όλους.
Και όπως ο άνθρωπος που πατά στα πόδια του, έτσι και ο Παναθηναϊκός:
στηρίζεται στις αξίες του, στην ιστορία του και στον κόσμο του.
Γιατί στο τέλος, οι μεγάλες ομάδες δεν ζητούν στήριξη για να υπάρξουν.
Υπάρχουν για να εμπνέουν.
Το τραγούδι λέγεται «κόντρα» και ο διοικητικός ηγέτης του Παναθηναϊκού θέλησε με αυτόν τον τρόπο να δείξει ότι η ομάδα του δε θα τα παρατήσει παρότι βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο.
Παράλληλα, σε ένα story του δημοσίευσε ένα απόσπασμα από παλαιότερες δηλώσεις του, στις οποίες ανέφερε: «στήριξη στον οδηγό».
Αναλυτικά όσα αναφέρει η ανάρτηση του ιδιοκτήτη της πράσινης ΚΑΕ:
«Κάποιος ρώτησε: Ποιος ακριβώς είσαι;
Και η απάντηση ήταν: Είμαι αυτός που στηρίζεται πρώτα στον εαυτό του και μετά ζητά βοήθεια από τους άλλους.
Κάπως έτσι είναι και ο Παναθηναϊκός.
Δεν περίμενε ποτέ κανέναν να του χαρίσει τη δόξα. Την πήρε μόνος του. Με πίστη, με πάθος και με την ψυχή του κόσμου του.
Ο Παναθηναϊκός δεν είναι απλώς μια ομάδα. Είναι ιδέα. Είναι χαρακτήρας. Είναι η απόδειξη ότι όταν πιστεύεις στον εαυτό σου, μπορείς να σταθείς απέναντι σε όλους.
Και όπως ο άνθρωπος που πατά στα πόδια του, έτσι και ο Παναθηναϊκός:
στηρίζεται στις αξίες του, στην ιστορία του και στον κόσμο του.
Γιατί στο τέλος, οι μεγάλες ομάδες δεν ζητούν στήριξη για να υπάρξουν.
Υπάρχουν για να εμπνέουν.
Και ο Παναθηναϊκός πάντα αυτό έκανε.
Να δείχνει τον δρόμο.
Το κείμενο αυτό ειναι κλεμμένο από ένα φίλο.
Υγ.Βουνά θα ανεβαίνουμε…στο λαιμό θα τους πατάμε».
Να δείχνει τον δρόμο.
Το κείμενο αυτό ειναι κλεμμένο από ένα φίλο.
Υγ.Βουνά θα ανεβαίνουμε…στο λαιμό θα τους πατάμε».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα