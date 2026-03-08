Ο Ολυμπιακός «καθάρισε» στο δεύτερο ημίχρονο το ματς με τον ΠΑΟΚ, 100-73

Οι «ερυθρόλευκοι» ξεκίνησαν καλύτερα στο ματς και με σερί 8-0 προηγήθηκαν 14-5, 4:37 πριν το τέλος της πρώτης περιόδου, ενώ με τρίποντο του Πίτερς απέκτησαν διψήφιο προβάδισμα (17-7), 3:48 πριν την ολοκλήρωση του δεκαλέπτου. Ο ΠΑΟΚ μείωσε σε 17-11, ωστόσο ακολούθησε νέο 8-0 των Πειραιωτών που «έκλεισαν» την πρώτη περίοδο στο +14 (25-11). Στη δεύτερη περίοδο ο Ολυμπιακός συντηρούσε ένα ευρύ προβάδισμα, το οποίο έφτασε μέχρι το +18, ωστόσο ο «Δικέφαλος του βορρά» αντέδρασε και με σερί 10-0 μείωσε σε 41-33, 36 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του α΄ μέρους.

Στην τρίτη περίοδο οι γηπεδούχοι «άνοιξαν» πάλι την υπέρ τους διαφορά, με τον Πίτερς να «γράφει» το 59-42, 3:56 πριν το τέλος του δεκαλέπτου, ενώ, με 1:11 να απομένουν για τη λήξη, ο ίδιος παίκτης με λέι απ έφερε τον Ολυμπιακό στο +21 (69-48). Στο υπόλοιπο του ματς δεν άλλαξε κάτι, με τον Τζόουνς να διαμορφώνει με 2/2 βολές, 5:35 πριν από τη λήξη, το 85-56, και ο Ολυμπιακός έφτασε στη νίκη, πριν από μια εβδομάδα με δύο ματς στη Euroleague, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν την Τρίτη (10/3) την Παρί στο Παρίσι για την 34η αγωνιστική και την Πέμπτη (12/3) τη Μονακό στο Πριγκιπάτο για την 31η «στροφή». Από την πλευρά του, ο ΠΑΟΚ στρέφει την προσοχή του στην πρώτη αναμέτρηση με το Περιστέρι για την προημιτελική φάση του FIBA Europe Cup στο κλειστό της Πυλαίας (11/3).

Ο Ολυμπιακός διεύρυνε το απόλυτο της συγκομιδής στην Greek Basketball League. Δύο ημέρες μετά την επικράτηση επί του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι «αιωνίων» για τη Euroleague, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα πάτησε... γκάζι στο β΄ μέρος και επιβλήθηκε 100-73 του ΠΑΟΚ στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στο πρώτο σημερινό παιχνίδι για την 20ή αγωνιστική, και βελτίωσε το ρεκόρ της στο πρωτάθλημα στο 19-0.Παράλληλα, οι «ερυθρόλευκοι», οι οποίοι παρατάχθηκαν στο ματς χωρίς του Μιλουτίνοφ, Βεζένκοφ, Ουόκαπ και Μόρις, με αποτέλεσμα να δηλωθούν 11 παίκτες στο φύλλο αγώνα, υποχρέωσαν στην δεύτερη σερί ήττα τους τους Θεσσαλονικείς που προέρχονταν από εντός έδρας ήττα στο ντέρμπι «Δικεφάλων» με την ΑΕΚ.25-11, 41-33, 69-48, 100-73.Διαιτητές: Τζιοπάνος, Θεονάς, Χατζημπαλίδης.Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Νιλικίνα 4, Ουόρντ 7 (1), Μπουρνελές 2, Λαρεντζάκης 3, Παπανικολάου 10 (2), Νετζήπογλου 7 (1), Ντόρσεϊ 8 (2), Πίτερς 26 (3), Χολ 10, Τζόουνς 12, Φουρνιέ 11 (2).ΠΑΟΚ (Παντελής Μπούτσκος): Άλεν 5, Μέλβιν 12 (1), Ταϊρί 10 (2), Κόνιαρης 6 (1), Χουγκάζ 2, Ομορούγι 10, Ζάρας, Περσίδης, Ιατρίδης 5 (1), Φίλλιος 6 (1), Μουρ 4, Ντίμσα 13 (2).