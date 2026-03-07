Έργα στο δάσος, στήριξη στις κοινότητες και ιστορίες ανθρώπων που έμειναν, φρόντισαν, και επέμειναν όταν η φωτιά έσβησε
Πλήρης στο ΣΕΦ απέναντι στον Ολυμπιακό ο ΠΑΟΚ
Πλήρης στο ΣΕΦ απέναντι στον Ολυμπιακό ο ΠΑΟΚ
Ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει πάνοπλος στην Αθήνα για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, ψάχνοντας αντίδραση μετά τις συνεχόμενες ήττες - Το μήνυμα του Μπούτσκου στο ντεμπούτο του.
Με πληρότητα στη σύνθεσή του και τον Παντελή Μπούτσκο να κάνει το ντεμπούτο στον πάγκο του ως πρώτος προπονητής, ετοιμάζεται ο ΠΑΟΚ να παραταχθεί αύριο (13:00, ΕΡΤ2 Σπορ) στο ΣΕΦ απέναντι στον Ολυμπιακό, για την 20ή αγωνιστική της Greek Basketball League.
Ο «Δικέφαλος», ο οποίος πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος μετρούσε τρεις συνεχείς ήττες (σ.σ. από Μπιλμπάο για το Europe Cup, την ΑΕΚ για την GBL, τον Παναθηναϊκό για το Final 8 του Κυπέλλου), ολοκλήρωσε σήμερα την προετοιμασία του για το ματς, με προπόνηση που έγινε στο PAOK Sports Arena και μπήκε, στην πορεία, στη διαδικασία μετακίνησης για την Αθήνα.
Τη δυσκολία της αποστολής απέναντι στους «ερυθρόλευκους» παραδέχτηκε ο τεχνικός των «ασπρόμαυρων». Ο Παντελής Μπούτσκος εκφράστηκε, μέσω της επίσημης σελίδας της ΚΑΕ στο διαδίκτυο, τονίζοντας: «Με μία ιδιαίτερη αύρα που έφερε με την παρουσία του ο κόουτς Τρινκιέρι, προετοιμαζόμαστε για μία πολύ απαιτητική αποστολή απέναντι στον Ολυμπιακό. Αρχικά οφείλουμε να ανταποκριθούμε πνευματικά στις απαιτήσεις ενός physical game, αλλά, κυρίως, να καταφέρουμε να "χακάρουμε" το timing, με το οποίο ο αντίπαλός μας κυκλοφορεί την μπάλα υποδειγματικά, μέσα από διάφορα επιθετικά concepts με πολλαπλές επιλογές. Όσο μεγαλύτερη είναι η πρόκληση, τόσο μεγαλύτερο είναι και το κίνητρο μας. Θέλουμε να δούμε την ομάδα μας να παίζει με ένταση, να παίζει στοχευμένα και να παλεύει για κάθε κατοχή σαν να είναι η τελευταία».
Ο «Δικέφαλος», ο οποίος πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος μετρούσε τρεις συνεχείς ήττες (σ.σ. από Μπιλμπάο για το Europe Cup, την ΑΕΚ για την GBL, τον Παναθηναϊκό για το Final 8 του Κυπέλλου), ολοκλήρωσε σήμερα την προετοιμασία του για το ματς, με προπόνηση που έγινε στο PAOK Sports Arena και μπήκε, στην πορεία, στη διαδικασία μετακίνησης για την Αθήνα.
Τη δυσκολία της αποστολής απέναντι στους «ερυθρόλευκους» παραδέχτηκε ο τεχνικός των «ασπρόμαυρων». Ο Παντελής Μπούτσκος εκφράστηκε, μέσω της επίσημης σελίδας της ΚΑΕ στο διαδίκτυο, τονίζοντας: «Με μία ιδιαίτερη αύρα που έφερε με την παρουσία του ο κόουτς Τρινκιέρι, προετοιμαζόμαστε για μία πολύ απαιτητική αποστολή απέναντι στον Ολυμπιακό. Αρχικά οφείλουμε να ανταποκριθούμε πνευματικά στις απαιτήσεις ενός physical game, αλλά, κυρίως, να καταφέρουμε να "χακάρουμε" το timing, με το οποίο ο αντίπαλός μας κυκλοφορεί την μπάλα υποδειγματικά, μέσα από διάφορα επιθετικά concepts με πολλαπλές επιλογές. Όσο μεγαλύτερη είναι η πρόκληση, τόσο μεγαλύτερο είναι και το κίνητρο μας. Θέλουμε να δούμε την ομάδα μας να παίζει με ένταση, να παίζει στοχευμένα και να παλεύει για κάθε κατοχή σαν να είναι η τελευταία».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα