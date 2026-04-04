Σάκοτα για τον τραυματισμό του Γκρέι: Πάτησε σ’ ένα καλώδιο κι έγινε η ζημιά, ελπίζω να είναι έτοιμος με τη Μπανταλόνα
Στην ήττα του Άρη από την ΑΕΚ, καθώς και για την κατάσταση του ΡαϊΚουάν Γκρέι αναφέρθηκε στις δηλώσεις του ο Ντράγκαν Σάκοτα

Ο Άρης επικράτησε της ΑΕΚ με 82-78, με τον Ντράγκαν Σάκοτα στις δηλώσεις του να αναφέρεται στην ήττα της ομάδας του.

Ο έμπειρος τεχνικός τόνισε πως το παιχνίδι κρίθηκε στις λεπτομέρειες, ενώ στη συνέχεια μίλησε για τον τραυματισμό του ΡαϊΚουάν Γκρέι.

Οι δηλώσεις του Ντράγκαν Σάκοτα 

«Το παιχνίδι κρίθηκε στις λεπτομέρειες και σε δύο κακές επιλογές μας καθώς βιαστήκαμε στην επίθεση. Κάποιες απουσίες κόστισαν σ’ ένα παιχνίδι υψηλής έντασης σαν αυτό απέναντι στον Άρη. Αυτό το παιχνίδι τελείωσε, κρατήσαμε τη διαφορά και το πλεονέκτημα. Έχουμε κρίσιμα παιχνίδια μπροστά μας, συνεχίζουμε».

Ο Ντράγκαν Σάκοτα ρωτήθηκε για τον Γκρέι και απάντησε… «Είναι σημαντική η απουσία του καθώς μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος παίζει 30-35 λεπτά. Πάτησε σ’ ένα καλώδιο, τραυματίστηκε κι έγινε η ζημιά… ελπίζω ότι θα είναι έτοιμος για τον αγώνα με την Μπανταλόνα». 

Ο προπονητής της ΑΕΚ αναφέρθηκε και στην καταπόνηση παικτών όπως οι Γκρέι, Μπάρτλεϊ, ρωτήθηκε επίσης για τα κλεψίματα της ομάδας του. «Είναι ο τρόπος που αμυνόμαστε και σ’ αυτό τόσο ο Χαραλαμπόπουλος όσο και ο Γκρέι έχουν σημαντικό ρόλο», είπε μεταξύ άλλων.

Ρωτήθηκε για το κακό ποσοστό (6/25, 24%) της ομάδας του από μακρινή απόσταση. «Δεν είμαστε και από τις πιο εύστοχες ομάδες στο τρίποντο, έχει σημασία και η έδρα στην οποία παίζεις».
