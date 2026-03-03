Ξέσπασμα Ντιέγκο Ρίκο κατά Ρούντιγκερ: «Πήγε να μου διαλύσει το πρόσωπο επίτηδες, αν ήμουν εγώ θα έτρωγα 10 αγωνιστικές!»

Ο αμυντικός της Χετάφε ήταν πυρ και μανία με τον Γερμανό στόπερ της Ρεάλ Μαδρίτης μετά το ιστορικό «διπλό» στο «Μπερναμπέου» - Οι βαρύτατες κατηγορίες για πρόθεση και τα «πυρά» κατά του VAR





«Με χτύπησε σκόπιμα λόγω προηγούμενης αψιμαχίας»

Μιλώντας στο ραδιοφωνικό δίκτυο Deportes COPE, ο Ντιέγκο Ρίκο δεν μάσησε τα λόγια του και μίλησε ανοιχτά για εσκεμμένη ενέργεια από την πλευρά του άσου της Ρεάλ, συνδέοντας το χτύπημα με μια προηγούμενη ένταση μεταξύ τους:









Así blanquean en DAZN la agresión y expulsión perdonada a Rudiger, periodismo mamporrero de cloaca. 🤢🤮pic.twitter.com/SP9GdepLM8 — Zona Blaugrana (@Zona_Blaugrana) March 2, 2026

Επίθεση στο VAR και τα «δύο μέτρα και δύο σταθμά»





«Δεν ξέρω σε τι χρησιμεύει το VAR, αφού υποτίθεται πως υπάρχει ακριβώς για τέτοιες καταστάσεις».



«Αν είχε γίνει το αντίστροφο και ήμουν εγώ στη θέση του, θα είχα τιμωρηθεί με 10 αγωνιστικές και δεν θα έπαιζα ξανά σε όλη τη σεζόν!»



«Βράζει» το στρατόπεδο της Χετάφε

Ο προπονητής της Χετάφε, Χοσέ Μπορδαλάς, αλλά και βασικά στελέχη της ομάδας όπως ο μέσος Λουίς Μίγια, τόνισαν στις δηλώσεις τους πως το μαρκάρισμα του Ρούντιγκερ αποτελούσε τον ορισμό της απευθείας κόκκινης κάρτας. Το περιστατικό αυτό έρχεται να ρίξει κι άλλο λάδι στη φωτιά σχετικά με τα κριτήρια παρέμβασης του VAR στο ισπανικό πρωτάθλημα.



Αντιδράσεις και στην Γερμανία

Το σκληρό χτύπημα του Ρούντιγκερ έχει προκαλέσει αντιδράσεις και στην Γερμανία, με τα κορυφαία μέσα ενημέρωσης να ζητούν την παραδειγματική του τιμωρία, ακόμη και με αποκλεισμό από το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο.



Η εφημερίδα Bild, φιλοξένησε σχόλιο, στο οποίο το μαρκάρισμα του παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης δεν περιγράφεται απλώς ως ένα σκληρό φάουλ, αλλά με πολύ πιο βαριές εκφράσεις: «Δεν ήταν απλώς ένα σκληρό φάουλ, ήταν σχεδόν μια δολοφονική επίθεση. Είναι μια σκηνή που άφησε τους πάντες άφωνους. Ο Ρούντιγκερ αποδεικνύει ξανά ότι δεν ξέρει πώς να ελέγξει τον εαυτό του — και με αυτή τη συμπεριφορά, δεν μπορεί να πάει στο Μουντιάλ».



Το δημοσίευμα δεν στέκεται μόνο στην κριτική, αλλά εμπλέκει άμεσα και τον ομοσπονδιακό τεχνικό της Γερμανίας, Γιούλιαν Νάγκελσμαν, υπενθυμίζοντας τη φιλοσοφία του. Ο προπονητής της Mannschaft έχει ξεκαθαρίσει στο παρελθόν ότι η κατ' εξακολούθηση παραβίαση των βασικών κανόνων του αθλήματος δεν είναι αποδεκτή. Η Γερμανία διαθέτει πλέον ένα εξαιρετικά ποιοτικό βάθος στην αμυντική της γραμμή και η απουσία του Ρούντιγκερ, σύμφωνα με τον Τύπο, δεν θα αποτελούσε αξεπέραστο αγωνιστικό πρόβλημα για την τετράκις παγκόσμια πρωταθλήτρια.