Μέχρι και στα 50 εκατ. ευρώ μπορεί να φτάσει η τιμή του Μουζακίτη, ομάδες της Bundesliga είναι «ζεστές»
H Μπάγερν Μονάχου, η Ντόρτμουντ και η Λειψία, είναι ανάμεσα στις ομάδες που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στο ταλέντο του διεθνή ποδοσφαιριστή
Ο Χρήστος Μουζακίτης είναι ένας από τους Έλληνες ποδοσφαιριστές που αναμένεται να μας απασχολήσουν σε μεγάλο βαθμό το ερχόμενο καλοκαίρι, δεδομένου ότι έχει κάνει δύο εξαιρετικές σεζόν με την πρώτη ομάδα στον Ολυμπιακό και όσο πλησιάζει η μεταγραφική περίοδος, τόσο περισσότερα κλαμπ φτάνουν στο κατώφλι των Πειραιωτών.
Σύμφωνα με το «fussballdaten», ο 19χρονος χαφ βρίσκεται στα μπλοκάκια συλλόγων από την ελίτ της Ευρώπης και στη Bundesliga δεν έχει περάσει απαρατήρητος από τους «μεγάλους» του πρωταθλήματος. Συγκεκριμένα, εκτός από τη Λεβερκούζεν που εντυπωσιάστηκε που τον είδε από κοντά, υπάρχουν ακόμα τρεις ομάδες που τον θέλουν.
Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, αυτές είναι η Μπάγερν Μονάχου, η Ντόρτμουντ και η Λειψία, οι οποίες ενδιαφέρονται να επενδύσουν στο ταλέντο του διεθνή ποδοσφαιριστή ωστόσο όλα δείχνουν ότι δεν θα είναι τόσο απλό να τον κάνουν δικό τους. Ο λόγος είναι ότι το συμβόλαιο του Μουζακίτη εκπνέει το 2029 και η τιμή μπορεί να ξεκινήσει από τα 35 με 40 εκατ. ευρώ και να φτάσει ακόμα και τα 50 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τους Γερμανούς.
Το ρεπορτάζ κλείνει τονίζοντας ότι παρότι η Τότεναμ και η Ίντερ έχουν μπει στο κόλπο για τον ταλαντούχο χαφ, η Bundesliga έχει το προβάδισμα για την απόκτησή του και θεωρείται ο πιθανότερος προορισμός του παίκτη.
