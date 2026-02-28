Εμμανουήλ Καραλής: Έβαλε τον πήχη στα 6,31μ και επιχείρησε να «σπάσει» το παγκόσμιο ρεκόρ, βίντεο
Ο Εμμανουήλ Καραλής ήθελε να πάρει το παγκόσμιο ρεκόρ από τον Μόντο Ντουπλάντις
Σε φοβερή ημέρα ήταν ο Εμμανουήλ Καραλής στην πρεμιέρα του Πανελληνίου πρωταθλήματος κλειστού στίβου της Παιανίας.
Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης του επί κοντώ με άλμα στα 6,07μ κατέρριψε το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ και στη συνέχεια με νέο άλμα στα 6,17μ το διέλυσε!
Στη συνέχεια προσπάθησε να καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ που είναι 6,30μ και ανήκει στον Μόντο Ντουπλάντις. Ο Μανόλο ζήτησε να μπει ο πήχης στα 6.31.
Στην πρώτη του προσπάθεια λύγισε το κοντάρι και στη δεύτερη δεν έβαλε το κοντάρι και σταμάτησε τον αγώνα μέσα σε αποθέωση.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Χρήστος Παπανικολάου στις 24/10/1970 είχε σημειώσει παγκόσμιο ρεκόρ στο επί κοντώ στο Στάδιο Καραϊσκάκη με άλμα στα 5,49μ.
