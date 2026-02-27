Euroleague: MVP της 29ης αγωνιστικής ο Φρανσίσκο μετά την σπουδαία εμφάνιση κόντρα στον Ολυμπιακό

Από τον αγώνα Ζαλγκίρις Κάουνας-Ολυμπιακός
που κρίθηκε σε δύο παρατάσεις προέκυψε ο MVP της 29ης αγωνιστικής της Euroleague. Ο Σιλβέιν Φρανσίσκο
, με 23 πόντους και... όχι μόνο ήταν ο κορυφαίος στη νίκη των Λιθουανών, με 99-94, επί της ομάδας του Πειραιά, στο Κάουνας.
Ο Γάλλος γκαρντ, εκτός από τους 23 πόντους που σημείωσε, μοίρασε 7 ασίστ, μάζεψε 3 ριμπάουντ, έκανε 2 κλεψίματα, 2 κοψίματα και είχε και 8 κερδισμένα φάουλ, συγκεντρώνοντας 36 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. Είχε 2/3 δίποντα, 4/8 τρίποντα και 7/7 βολές.
Αυτή είναι η δεύτερη φορά που αναδείχτηκε πολυτιμότερος παίκτης μίας αγωνιστικής αυτή τη σεζόν, αφού είχε κερδίσει τον τίτλο και στην 7η αγωνιστική.
Επιπρόσθετα, η Ζαλγκίρις Κάουνας είδε έναν δικό της παίκτη να αναδεικνύεται MVP σε δύο διαδοχικές αγωνιστικές, αφού τον τίτλο κέρδισε για την 28η αγωνιστική ο Μόουζες Ράιτ.
Δεύτερη καλύτερη επίδοση είχε ο Ελάιζα Μπράιαντ της Χάποελ Τελ Αβίβ (με 34 βαθμούς), ενώ από 33 συγκέντρωσαν οι Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ (Φενέρμπαχτσε) και Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ (Μονακό).
Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις του Παναθηναϊκού ξεχώρισε με PIR 30 έχοντας σημειώσει 27 πόντους στην ήττα των «πρασίνων» από την Παρί μέσα στο Telekom Center Athens, χθες (26/2).
Πρώτος σκόρερ της 29ης αγωνιστικής ήταν ο Εβάν Φουρνιέ με 32 πόντους, ενώ ο Ράιτ κατέγραψε double-double (14 πόντοι, 13 ριμπάουντ). Double-double σημείωσε και ο Νίκο Λαπροβίτολα (14 πόντοι, 12 ασίστ).