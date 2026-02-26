Με ένα Gold και ένα Bronze βραβείο διακρίθηκε το bwincares.gr στα E-volution Awards της Boussias Events, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα εμπειρίας χρήστη και τον σύγχρονο σχεδιασμό που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη WHY Agency.
Ραούλ Ασένσιο: Στο νοσοκομείο ο αμυντικός της Ρεάλ Μαδρίτης μετά από χτύπημα στο κεφάλι με τον Καμαβινγκά, δείτε βίντεο
Η σύγκρουση σημειώθηκε στο 77ο λεπτό του αγώνα της Ρέαλ Μαδρίτης με τη Μπενφίκα
Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο Ραούλ Ασένσιο της Ρεάλ Μαδρίτης μετά από σύγκρουση που είχε με τον Καμαβινγκά στη ρεβάνς με την Μπενφίκα για το Champions League.
Η Ρεάλ επικράτησε της Μπενφίκα με 2-1 και πήρε την πρόκριση στους «16» του Champions League, αλλά είδε τον νεαρό αμυντικό της να αποχωρεί με φορείο μετά από σύγκρουση στον αέρα με τον Καμαβινγκά.
Το απρόοπτο σημειώθηκε στο 77' όταν ο νεαρός αμυντικός της Ρεάλ Μαδρίτης σε μια διεκδίκηση της μπάλας, συγκρούστηκε με τον συμπαίκτη του Καμαβινγκά και έμεινε στο έδαφος για μερικά λεπτά μέχρι να δεχθεί τις πρώτες βοήθειες.
Στη συνέχεια το ιατρικό επιτελείο τοποθέτησε κολάρο στον αυχένα του και τον απομάκρυνε με φορείο, με τον τραυματισμό του να προκαλεί ανησυχία.
Σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης, ο ποδοσφαιριστής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις με τον ίδιο να έχει τις αισθήσεις του και την κατάστασή του να κρίνεται σταθερή.
Πηγή: gazzetta.gr
Brutal choque entre Raúl Asencio del Rosario y Camavinga.#Asencio #Camavinga pic.twitter.com/5ziWu3PRvx— FREDDY GUSTAVO BORJA BORJA (@FreddyGusBorjaB) February 26, 2026
🚑 ¡Asencio abandona el Bernabéu en ambulancia tras el choque con Camavinga!— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 25, 2026
📹 @marcosdlarocha pic.twitter.com/yfaLqTfP4f
