Ραούλ Ασένσιο: Στο νοσοκομείο ο αμυντικός της Ρεάλ Μαδρίτης μετά από χτύπημα στο κεφάλι με τον Καμαβινγκά, δείτε βίντεο

SPORTS
Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο Ραούλ Ασένσιο της Ρεάλ Μαδρίτης μετά από σύγκρουση που είχε με τον Καμαβινγκά στη ρεβάνς με την Μπενφίκα για το Champions League.

Η Ρεάλ επικράτησε της Μπενφίκα με 2-1 και πήρε την πρόκριση στους «16» του Champions League, αλλά είδε τον νεαρό αμυντικό της να αποχωρεί με φορείο μετά από σύγκρουση στον αέρα με τον Καμαβινγκά.



Το απρόοπτο σημειώθηκε στο 77' όταν ο νεαρός αμυντικός της Ρεάλ Μαδρίτης σε μια διεκδίκηση της μπάλας, συγκρούστηκε με τον συμπαίκτη του Καμαβινγκά και έμεινε στο έδαφος για μερικά λεπτά μέχρι να δεχθεί τις πρώτες βοήθειες.

Στη συνέχεια το ιατρικό επιτελείο τοποθέτησε κολάρο στον αυχένα του και τον απομάκρυνε με φορείο, με τον τραυματισμό του να προκαλεί ανησυχία.



Σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης, ο ποδοσφαιριστής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις με τον ίδιο να έχει τις αισθήσεις του και την κατάστασή του να κρίνεται σταθερή.

Πηγή: gazzetta.gr

