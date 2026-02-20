Κατσουράνης: Είχα συμφωνήσει να πάω στον Ολυμπιακό όμως άλλαξε γνώμη ο σύλλογος

Ο Κώστας Κατσουράνης
είναι ένας από τους πιο σπουδαίους Έλληνες ποδοσφαιριστές, βασικό μέλος της Εθνικής ομάδας που κατέκτησε το 2004 το Euro στα γήπεδα της Πορτογαλίας.
Ξεκίνησε την καριέρα του από την Παναχαϊκή με την οποία έπαιξε για χρόνια στην τότε Α' Εθνική και οι εμφανίσεις του είχαν κεντρίσει το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ
και του Παναθηναϊκό.
Όπως αποκαλύπτει ο πρώην διεθνής μέσος είχε συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό
(το 2002) αλλά ο σύλλογος του Πειραιά έκανε πίσω και έτσι πήγε στην ΑΕΚ.
«Στον Ολυμπιακό είχα συμφωνήσει να πάω. Υπάρχουν και πρωτοσέλιδα, στον Ολυμπιακό ήταν να πάω. Ο Ολυμπιακός άλλαξε γνώμη και δεν προχώρησε η μεταγραφή. Την είχε ανακοινώσει και ο Κόκκαλης ο ίδιος. Είχε πει "πήραμε και αυτόν τον μικρό από την Παναχαϊκή". Δεν ξέρω τους λόγους. Υποπτεύομαι λόγω του προέδρου, γιατί ο πρόεδρος του Ολυμπιακού και ο πρόεδρος της Παναχαϊκής ήταν... (σ.σ κάνει κίνηση με τα χέρια εννοώντας "κοντά"). Τότε ο Ολυμπιακός μου έδινε 160.000 ευρώ το χρόνο. Η ΑΕΚ μου έδινε 120.000 και η αγαπημένη μου ομάδα μου έκανε πρόταση 25.000 ευρώ. Ο Παναθηναϊκός μόνο που δεν μου είπε να πληρώσω. Παραλίγο να μου πουν "δώσε μου 20.000 για να σε πάρουμε» είπε ο Κατσουράνης.
Για την ΑΕΚ και την αγάπη του για τον σύλλογο τόνισε: «Είναι η πρώτη μεγάλη ομάδα στην οποία πήγα να παίξω. Δέθηκα συναισθηματικά, είναι στην καρδιά μου πιο ρομαντικά απ’ όλες. Είμαι ΑΕΚτζής και το έχω δηλώσει». Μικρός ήταν Παναθηναϊκός και δεν το αρνήθηκε: «Οι άλλοι που δεν καταλαβαίνουν πώς γίνεται να άλλαξες ομάδα δεν μπορούν να μπουν στην ψυχή ενός ποδοσφαιριστή που έπαιξε σε μια μεγάλη ομάδα» είπε στην εκπομπή «Πολλά κιλά μπάλα» στο κανάλι της Novibet στο Youtube.
Ο Κώστας Κατσουράνης έπαιξε στην ΑΕΚ, στον ΠΑΟΚ, στον Παναθηναϊκό και ποτέ στον Ολυμπιακό.