Ολυμπιακός: Χωρίς Ποντένσε, Ροντινέι, Κλέιτον η αποστολή για τον Παναιτωλικό

Ο Ολυμπιακός
μετά τη μάχη του Champions League με την Μπάγερν Λεβερκούζεν επιστρέφει το Σάββατο στη δράση στη Stoiximan Super League.
Οι ερυθρόλευκοι υποδέχονται στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής το Σάββατο (17:00) τον φορμαρισμένο Παναιτωλικό
και μετά από δύο αγωνιστικές με μια ήττα και μια ισοπαλία θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες.
Εκτός έμειναν οι Κλέιτον, Ροντινέι αλλά και ο Ποντένσε λόγω καρτών ενώ κανονικά στην αποστολή είναι οι Ρέτσος, Πιρόλα οι οποίοι τραυματίστηκαν κόντρα στη Λεβερκούζεν.
Η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίς, Τσικίνιο, Εσε, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί, Ταρέμι.