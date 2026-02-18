Κύπελλο μπάσκετ: Το πρόγραμμα των ημιτελικών και στο βάθος ο τελικός του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό
SPORTS
ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός Κύπελλο μπάσκετ Ολυμπιακός ΑΕΚ Μαρούσι Ηρακλής

Κύπελλο μπάσκετ: Το πρόγραμμα των ημιτελικών και στο βάθος ο τελικός του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει το Μαρούσι την Πέμπτη στις 17:00 και ο Παναθηναϊκός τον Ηρακλή στις 20:00

Κύπελλο μπάσκετ: Το πρόγραμμα των ημιτελικών και στο βάθος ο τελικός του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο Παναθηναϊκός ήταν η τέταρτη ομάδα που προκρίθηκε στα ημιτελικά του Final 4 του Κυπέλλου μπάσκετ, κάνοντας παρέα στον Ολυμπιακό που απέκλεισε την ΑΕΚ, στο Μαρούσι που επικράτησε του Άρη και τον Ηρακλή που θα τον βρει απέναντί του στα ημιτελικά στις 20:00 της Πέμπτης.

Στον άλλο ημιτελικό ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει το Μαρούσι στις 17:00. 

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα:

Προημιτελικά

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου

Μαρούσι Chery – Άρης Betsson 87-80

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 81-67

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου

Ηρακλής – Μύκονος Betsson 93-65

Κλείσιμο
Παναθηναϊκός AKTOR-ΠΑΟΚ 101-71

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου

17:00 Μαρούσι Chery – Ολυμπιακός

20:00 Παναθηναϊκός AKTOR – Ηρακλής

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

Τελικός (20.00)
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέα άφιξη: Το νέο T-Roc είναι έπος! Το νέο SUV που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική και οδηγική απόλαυση

Νέα άφιξη: Το νέο T-Roc είναι έπος! Το νέο SUV που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική και οδηγική απόλαυση

Η νέα σχεδίαση, η εξελιγμένη πλατφόρμα, ο υβριδικός κινητήρας, οι κορυφαίες αναρτήσεις και τα εξελιγμένα συστήματα ασφάλειας του νέου T-Roc καθιστούν το νέο μοντέλο της Volkswagen μια ολοκληρωμένη πρόταση για τον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης