Κύπελλο μπάσκετ: Το πρόγραμμα των ημιτελικών και στο βάθος ο τελικός του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό
Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει το Μαρούσι την Πέμπτη στις 17:00 και ο Παναθηναϊκός τον Ηρακλή στις 20:00
Ο Παναθηναϊκός ήταν η τέταρτη ομάδα που προκρίθηκε στα ημιτελικά του Final 4 του Κυπέλλου μπάσκετ, κάνοντας παρέα στον Ολυμπιακό που απέκλεισε την ΑΕΚ, στο Μαρούσι που επικράτησε του Άρη και τον Ηρακλή που θα τον βρει απέναντί του στα ημιτελικά στις 20:00 της Πέμπτης.
Στον άλλο ημιτελικό ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει το Μαρούσι στις 17:00.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα:
Προημιτελικά
Τρίτη 17 Φεβρουαρίου
Μαρούσι Chery – Άρης Betsson 87-80
Ολυμπιακός – ΑΕΚ 81-67
Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου
Ηρακλής – Μύκονος Betsson 93-65
Παναθηναϊκός AKTOR-ΠΑΟΚ 101-71
Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου
17:00 Μαρούσι Chery – Ολυμπιακός
20:00 Παναθηναϊκός AKTOR – Ηρακλής
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου
Τελικός (20.00)
Τελικός (20.00)
