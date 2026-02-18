ΟΦΗ: Οριστικά χωρίς κόσμο το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στο Παγκρήτιο
Απορρίφθηκε η αίτηση του ΟΦΗ για αναστολή της ποινής της ΔΕΑΒ και έτσι θα υποδεχτεί χωρίς κόσμο την Κυριακή (22/2) τον Παναθηναϊκό

Χωρίς κόσμο οριστικά και αμετάκλητα θα διεξαχθεί την Κυριακή (22/2) ο αγώνας του ΟΦΗ με τον Παναθηναϊκό στο Παγκρήτιο για την 22η ημέρα της Stoiximan  Super League 1. 

Ο ΟΦΗ τιμωρήθηκε με μια αγωνιστική από την ΔΕΑΒ για την συμπεριφορά των οπαδών του στον ημιτελικό με τον Λεβαδειακό και κατέθεσε αίτημα αναστολής. 

Το αίτημα δεν έγινε αποδεκτό από το  Διαιτητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και έτσι ο ΟΦΗ δεν θα έχει τον κόσμο του στο ματς με τους πράσινους.
