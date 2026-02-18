Το περασμένο οικονομικό έτος (2025) αποδείχθηκε εξαιρετικά αποδοτικό για τη γνωστή εταιρεία δομικών και χημικών υλικών, που φέτος κλείνει 25 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και ατενίζει το μέλλον με περισσή αισιοδοξία.
ΟΦΗ: Οριστικά χωρίς κόσμο το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στο Παγκρήτιο
Απορρίφθηκε η αίτηση του ΟΦΗ για αναστολή της ποινής της ΔΕΑΒ και έτσι θα υποδεχτεί χωρίς κόσμο την Κυριακή (22/2) τον Παναθηναϊκό
Χωρίς κόσμο οριστικά και αμετάκλητα θα διεξαχθεί την Κυριακή (22/2) ο αγώνας του ΟΦΗ με τον Παναθηναϊκό στο Παγκρήτιο για την 22η ημέρα της Stoiximan Super League 1.
Ο ΟΦΗ τιμωρήθηκε με μια αγωνιστική από την ΔΕΑΒ για την συμπεριφορά των οπαδών του στον ημιτελικό με τον Λεβαδειακό και κατέθεσε αίτημα αναστολής.
Το αίτημα δεν έγινε αποδεκτό από το Διαιτητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και έτσι ο ΟΦΗ δεν θα έχει τον κόσμο του στο ματς με τους πράσινους.
