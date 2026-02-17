Το ταξίδι που θα σου δώσει την ευκαιρία να γνωρίσεις μια χώρα τη στιγμή που αλλάζει, και να ανακαλύψεις έναν προορισμό που μόλις αρχίζει να αποκαλύπτει τους θησαυρούς του.
Μονακό: Η ομάδα του Σπανούλη έλαβε τώρα μέρος των μισθών του Δεκεμβρίου
Εκκρεμεί η συνάντηση εκπροσώπων του Πριγκιπάτου με την Εθνική Διεύθυνση Ελέγχου Διαχείρισης, για να βρουν τη λύση έτσι ώστε να τελειώσει ολοκληρωτικά το θέμα που έχει η Μονακό
Τα οικονομικά προβλήματα που πλήττουν τη Μονακό είναι γνωστά εδώ και καιρό, με τους παίκτες να έχουν μείνει απλήρωτοι.
Ο Μάικ Τζέιμς μέσω ενός ξεσπάσματος στο «X» έδειξε πως είχε φτάσει στα όριά του με την κατάσταση που επικρατούσε στην ομάδα του και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην συμπεριληφθεί στην αποστολή για την αναμέτρηση κόντρα στη Ναντέρ, παρακολουθώντας το παιχνίδι από τον πάγκο.
Σύμφωνα με δημοσίευμα από την κορυφαία γαλλική εφημερίδα «L'equipe», το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε (14-15/02), οι παίκτες έλαβαν μέρος του μισθού τους που τους χρώσταγε η Μονακό από τον Δεκέμβρη, με τον Τζέιμς να χάνει 50.000 ευρώ από όλη αυτή την κατάσταση!
Προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω οι εντάσεις και το κακό κλίμα που επικρατεί στον σύλλογο, θα πρέπει η διοίκηση της ομάδας να πληρώσει και για τον Ιανουάριο, έτσι ώστε να μην υπάρχουν εκ νέου προβλήματα.
Επίσης εκκρεμεί η συνάντηση εκπροσώπων του Πριγκιπάτου με την Εθνική Διεύθυνση Ελέγχου Διαχείρισης, για να βρουν τη λύση έτσι ώστε να τελειώσει ολοκληρωτικά το θέμα που έχει η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.
