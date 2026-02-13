Γιασικεβίτσιους: «Δεν είναι εύκολο να παίζεις εδώ, αλλά πήραμε τη νίκη και συνεχίζουμε»
Τι είπε ο Λιθουανός τεχνικός για τη νίκη  επί του Παναθηναϊκού

Η Φενέρμπαχτσε απέδρασε με το «διπλό» από το ΟΑΚΑ επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 85-83 σε ένα θρίλερ, με τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να εμφανίζεται ικανοποιημένος για τη νίκη αλλά όχι από την εμφάνιση της ομάδας του.

Ο Λιθουανός προπονητής, μιλώντας στο flash interview αμέσως μετά τη λήξη, εστίασε στα κακώς κείμενα της ομάδας του παρά στο αποτέλεσμα, τονίζοντας πως τα λάθη που έγιναν ήταν ανεπίτρεπτα, ειδικά σε μια έδρα όπως αυτή των «πρασίνων».

Ο «Σάρας» αναγνώρισε τον βαθμό δυσκολίας της αναμέτρησης λόγω της ατμόσφαιρας, αλλά δεν έψαξε για δικαιολογίες:

«Ξέραμε ότι θα είναι δύσκολο. Δεν είναι εύκολο να παίζεις εδώ με 20.000 κόσμο, αλλά πήραμε τη νίκη και συνεχίζουμε».

Παρά το θετικό αποτέλεσμα, ο Γιασικεβίτσιους χτύπησε «καμπανάκι» για την αμυντική συμπεριφορά και τις επιλογές των παικτών του:

«Δεν παίξαμε καλά, κάναμε απλά λάθη και δεχθήκαμε πολλούς πόντους με αυτόν τον τρόπο».

Κλείνοντας, ο τεχνικός της τουρκικής ομάδας έδωσε το στίγμα για τη συνέχεια, ξεκαθαρίζοντας πως η βαθμολογική θέση δεν είναι αυτοσκοπός αν δεν συνοδεύεται από αγωνιστική πειθαρχία:

«Δεν είναι θέμα να βγούμε πρώτοι, θέμα είναι να βελτιωνόμαστε και να μη δίνουμε φθηνούς πόντους στους αντιπάλους μας. Πρέπει να τακτοποιήσουμε αυτό το κομμάτι».
