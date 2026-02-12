Τέλος ο Πέδρο Άλβαρο από τον Άρη

Η κυστική ίνωση αποτελεί μια καθημερινή πρόκληση που ξεκινά από τη γέννηση και συνοδεύει τον ασθενή σε όλη του τη ζωή. Σήμερα, χάρη στην πρόοδο της επιστήμης, οι ασθενείς μπορούν να ζουν περισσότερο, με καλύτερη ποιότητα ζωής και μεγαλύτερη αισιοδοξία για το μέλλον.
Λύθηκε κοινή συναινέσει το συμβόλαιο του 25χρονου αμυντικού μετά από 18 συμμετοχές – Νοκ-άουτ Γαλανόπουλος, Μισεουί και Τεχέρο για την αναμέτρηση με τον Βόλο
Η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε το απόγευμα της Πέμπτης τη λύση – κοινή συναινέσει – της συνεργασίας της με τον Πέδρο Μιγκέλ Ντα Κόστα Άλβαρο. Εύχεται, μάλιστα, στον Πορτογάλο αμυντικό καλή επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του.
Ο 25χρονος κεντρικός αμυντικός μετακόμισε το καλοκαίρι από την Εστορίλ στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Κι ενώ ήταν βασικός καθ’ όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος της Super League, ένας τραυματισμός που υπέστη στα μέσα του Γενάρη, τον έθεσε στο περιθώριο. Ο Άλβαρο πραγματοποίησε την τελευταία του συμμετοχή στην εκτός έδρας ήττα με 3-0 από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.
Έκλεισε τον κύκλο του στον Άρη με 18 συνολικά εμφανίσεις, πετυχαίνοντας ένα γκολ, στο 2-0 επί του Βόλου στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Τον οποίο οι «κίτρινοι» αντιμετωπίζουν το Σάββατο (14/2, 20:00 – Πανθεσσαλικό Στάδιο»), στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Πέραν του Πορτογάλου κεντρικού αμυντικού, ο Μανόλο Χιμένεθ δεν υπολογίζει στις υπηρεσίες των Κώστα Γαλανόπουλου και Γκάμπριελ Μισεουί, αλλά και στον τιμωρημένο Άλβαρο Τεχέρο.
Παράλληλα, οι Θεσσαλονικείς δεν θα έχουν στο πλευρό τους οπαδούς τους. Όπως, μάλιστα, έγινε γνωστό από τη σημερινή (12/2) σύσκεψη για τα μέτρα ασφαλείας, «… θα δοθούν στην ΠΑΕ Άρης ΜΟΝΟ οι 10 προσκλήσεις που προβλέπονται για το Δ.Σ.». Ως εκ τούτου, η ΠΑΕ Άρης ζητά από τον κόσμο της ομάδας να μην ταξιδέψει το Σάββατο στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας.
