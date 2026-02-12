Euroleague: Πρόστιμο 4000 ευρώ στον Μπαρτζώκα για το επεισόδιο με τον οπαδό στο Ντουμπάι
Euroleague: Πρόστιμο 4000 ευρώ στον Μπαρτζώκα για το επεισόδιο με τον οπαδό στο Ντουμπάι

Το περιστατικό κατήγγειλε στη Euroleague και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός

Πρόστιμο 4000 ευρώ επιβλήθηκε από τη Euroleague στον Γιώργο Μπαρτζώκα για το επεισόδιο με οπαδό του Παναθηναϊκού το οποίο είχε μετά τον εκτός έδρας αγώνα με τη Ντουμπάι BC.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού μετά από το τέλος του αγώνα ανέβηκε στην εξέδρα για να αναζητήσει τον οπαδό που τον έβριζε σε όλη τη διάρκεια του ματς και είχε διάλογο μαζί του. 

Το περιστατικό κατήγγειλε στη Euroleague και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ενώ και η ΚΑΕ Ολυμπιακός ζήτησε τον εντοπισμό και την τιμωρία του οπαδού.
