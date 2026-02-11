ΠΑΟΚ - Μπιλμπάο 87-88: Ήττα χωρίς κόστος και τώρα «εμφύλιος» με το Περιστέρι στα προημιτελικά του Europe Cup, βίντεο

Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε στον πόντο από τους Βάσκους και τώρα ετοιμάζεται για τον ελληνικό εμφύλιο κόντρα στο Περιστέρι για τους «8» του Europe Cup





Ο Δικέφαλος του Βορρά ηττήθηκε με 87-88 κι έτσι τερμάτισε στη δεύτερη θέση του ομίλου όπερ και σημαίνει ότι θα αντιμετωπίσει το Περιστέρι στο επόμενο στάδιο της φάσης των «8».



ΠΑΟΚ - Μπιλμπάο: Το ματς



Ο ΠΑΟΚ μπήκε με επιθετική διάθεση στο ματς, έχοντας τον Άλεν σε εξαιρετική κατάσταση, καθώς σημείωσε τους 8 από τους πρώτους 10 πόντους της ομάδας του.







Η Μπιλμπάο αντέδρασε, βρίσκοντας λύσεις από την περιφέρεια και ισοφαρίζοντας σε 20-20, όμως ο ΠΑΟΚ «απάντησε» άμεσα.



Με σερί 7-0 ξέφυγε με 30-21, δείχνοντας να ελέγχει τον ρυθμό, πριν ο Τζαβόρσκι μειώσει με τρίποντο σε 30-24.



Η αντίδραση των «ασπρόμαυρων» ήρθε από τα χέρια των Μέλβιν και Ταϊρί, που έδωσαν εκ νέου το προβάδισμα (38-37), ωστόσο η Μπιλμπάο παρέμενε κοντά στο σκορ (40-42).



Στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, ο ΠΑΟΚ πάτησε «γκάζι» και με εντυπωσιακό 10-0 σερί έκλεισε το 20λεπτο στο +8 (50-42), αποκτώντας σημαντικό μομέντουμ.



Μετά την ανάπαυλα, ο Δικέφαλος συνέχισε στον ίδιο ρυθμό. Με επιμέρους 9-2 ανέβασε τη διαφορά στο +12 (63-51), επιβάλλοντας τον ρυθμό του.



Η Μπιλμπάο, ωστόσο, δεν άφησε το παιχνίδι να ξεφύγει, βρίσκοντας σκορ έξω από τα 6,75 και μειώνοντας σε 65-57.



Ο ΠΑΟΚ διατήρησε την επιθετική του συνέπεια, με τους Ντίμσα και Περσίδη να δίνουν λύσεις και να ανεβάζουν τη διαφορά στο +14 (75-61).



Παρ’ όλα αυτά, ο Φρέι με τρίποντο κράτησε τους φιλοξενούμενους κοντά, διαμορφώνοντας το 75-66, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε η τρίτη περίοδος.



Με ένα επιμέρους 2-9 ξεκίνησε το τέταρτο δεκάλεπτο, με την Μπιλμπάο να φτάνει σε απόσταση δύο κατοχών (77-73).



H Μπιλμπάο συνέχισε την επιθετική της διάθεση και κατάφερε μάλιστα να περάσει και μπροστά με κάτι λιγότερο από τρία λεπτά να απομένουν για το φινάλε.



Oι Χουγκάζ και Ταϊρί έφεραν το ματς στα ίσα (87-87)



Τα δεκάλεπτα: 30-24, 50-42, 75-64, 87-88