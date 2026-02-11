Σοφία Κέρμπι: Η πιο περιζήτητη αθλήτρια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων λαμβάνει 600 μηνύματα για ραντεβού τη μέρα

Για τους αθλητές των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων
η διοργάνωση είναι μία ευκαιρία για να γνωρίσουν νέους ανθρώπους και νέες κουλτούρες.
Φαίνεται ότι για την Σοφία Κέρμπι,
Αμερικάνα αθλήτρια του «Λουτζ», δηλαδή στο άθλημα όπου δύο άτομα είναι ξαπλωμένα σε ένα έλκηθρο, έφτασε στο Ολυμπιακό χωριό για να βρει την... αγάπη.
Σε βίντεο που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Κέρμπι περιέγραψε με…. χιουμοριστικό τόνο την επιθυμία της να βρει σύντροφο κατά τη διάρκεια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2026, γράφοντας πως η «πιο περιζήτητη εργένης αφίχθη στο Ολυμπιακό Χωριό» έχει φτάσει στο Μιλάνο – Κορτίνα.
Παρά το χιούμορ, η ίδια δήλωσε σε συνέντευξή της ότι είναι ανοικτή σε πολλές επιλογές και εμπειρίες, ακόμα και αν δεν περιμένει απαραιτήτως να βρει τον ιδανικό σύντροφο ανάμεσα στους συναθλητές της.
Αναφέρθηκε μάλιστα με χιούμορ στους συναδέλφους της από άλλα αθλήματα:
«Εκεί υπάρχουν σλάιντερς, bob, skeleton και curling – και νομίζω ότι οι περισσότεροι είναι… ήδη πατεράδες», είπε αστειευόμενη, ενώ πρόσθεσε ότι θα ήθελε **πρώτα έναν καφέ για να καταλάβει αν είναι «εντάξει» πριν προχωρήσει σε κάτι παραπάνω».
Μάλιστα ανέφερε ότι έχει ήδη κλείσει δύο ραντεβού για τις 14 Φεβρουαρίου ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου.
Η κινητοποίηση αυτή της Κέρμπι προσελκύει ήδη σχόλια στα social media και έχει προκαλέσει αίσθηση στο κοινό των Αγώνων, όπου πολλά νέα πρόσωπα χρησιμοποιούν το Instagram για να δείξουν πτυχές της ζωής τους πέρα από τα αθλητικά αποτελέσματα.
Αυτή η τάση είναι παρόμοια με την περίπτωση της Αμερικανίδας ράγκμπι πρωταθλήτριας Ilona Maher, η οποία το 2024 έγινε viral στο TikTok για τον τρόπο που μοιραζόταν στιγμές από το Ολυμπιακό Χωριό… στην προσπάθειά της να βρει επίσης… αγάπη και σύντροφο.
Η Κέρμπι δηλώνει ότι θέλει να ζήσει «τρελές ιστορίες» από την Ολυμπιάδα, ενώ παράλληλα παραδέχεται ότι η εμπειρία των online γνωριμιών είναι δύσκολη και… γεμάτη αντιφάσεις.
Η άλλη πλευρά της
Η Αμερικανίδα σε κάθε αγώνα της γράφει στο γάντι που χρησιμοποιεί ένα μήνυμα προς τιμήν του πατέρα της, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2024 και η απώλειά του της στοίχισε πολύ.