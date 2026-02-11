Σοφία Κέρμπι: Η πιο περιζήτητη αθλήτρια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων λαμβάνει 600 μηνύματα για ραντεβού τη μέρα

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sophia Kirkby (@sophia.kirkby)

Αυτή η τάση είναι παρόμοια με την περίπτωση της Αμερικανίδας ράγκμπι πρωταθλήτριας Ilona Maher, η οποία το 2024 έγινε viral στο TikTok για τον τρόπο που μοιραζόταν στιγμές από το Ολυμπιακό Χωριό… στην προσπάθειά της να βρει επίσης… αγάπη και σύντροφο.Η Κέρμπι δηλώνει ότι θέλει να ζήσει «τρελές ιστορίες» από την Ολυμπιάδα, ενώ παράλληλα παραδέχεται ότι η εμπειρία των online γνωριμιών είναι δύσκολη και… γεμάτη αντιφάσεις.Η Αμερικανίδα σε κάθε αγώνα της γράφει στο γάντι που χρησιμοποιεί ένα μήνυμα προς τιμήν του πατέρα της, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2024 και η απώλειά του της στοίχισε πολύ.