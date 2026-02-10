To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.
Επιστροφή και... σέρβις για τα ελαττωματικά μετάλλια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026
Μετά τις αναφορές αθλητών για φθορές και σπασμένα έπαθλα, οι διοργανωτές και το Ιταλικό Νομισματοκοπείο παρεμβαίνουν για να διορθώσουν το πρόβλημα στην κατασκευή των ολυμπιακών μεταλλίων
Οι διοργανωτές των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Milano/Cortina 2026, βρήκαν λύση για να σταματήσει η...καταστροφή των μεταλλίων και οι αθλητές θα μπορούν να επιστρέψουν τυχόν κατεστραμμένα για επισκευή.
Υπήρξε μια σειρά από περιστατικά που άφησαν Ολυμπιονίκες, συμπεριλαμβανομένης της Αμερικανίδας πρωταθλήτριας σκι κατάβασης Μπρίζι Τζόνσον, να έχουν ένα ραγισμένο και σπασμένο μετάλλιο.
Οι διοργανωτές διερεύνησαν τα περιστατικά με τα μετάλλια με το Ιταλικό Κρατικό Νομισματοκοπείο, το οποίο είναι υπεύθυνο για την παραγωγή τους.
«Εντοπίστηκε μια λύση και εφαρμόστηκε μια στοχευμένη παρέμβαση», δήλωσε ο διευθυντής επικοινωνίας του milano/Cortina 2026, Λούκα Κασάσα, προσθέτοντας ότι μόνο ένας περιορισμένος αριθμός μεταλλίων είχε παρουσιάσει ελαττώματα.
Οι αθλητές των οποίων τα μετάλλια επηρεάστηκαν μπορούσαν να τα επιστρέψουν «ώστε να μπορούν να επισκευαστούν άμεσα», πρόσθεσε.
«Το Milano/Cortina 2026 επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του να διασφαλίσει ότι τα μετάλλια, τα οποία συμβολίζουν το υψηλότερο επίτευγμα στην καριέρα κάθε αθλητή, πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και προσοχής στη λεπτομέρεια».
Πάντως οι διοργανωτές δεν διευκρίνισαν ποιο ήταν το πρόβλημα. Μια πηγή είχε υπονοήσει χθες (9/2) ότι το πρόβλημα μπορεί να οφείλεται στο κούμπωμα και την κορδέλα του μεταλλίου, το οποίο είναι εξοπλισμένο με έναν μηχανισμό αποκόλλησης που απαιτείται από το νόμο για την αποφυγή του κινδύνου στραγγαλισμού ή άλλου τραυματισμού.
Τα χρυσά μετάλλια ζυγίζουν περίπου 500 γραμμάρια - όσο και τα ασημένια μετάλλια - και περιέχουν 6 γραμμάρια χρυσού. Τα χάλκινα μετάλλια είναι ελαφρώς ελαφρύτερα στα 420 γραμμάρια.
