To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.
Ο Λαμίν Γιαμάλ σε εμφάνιση έκπληξη: Με Lady Gaga και Σαρλ Λεκλέρ στο σποτ για τα 30 χρόνια των Pokémon!
Ο Λαμίν Γιαμάλ σε εμφάνιση έκπληξη: Με Lady Gaga και Σαρλ Λεκλέρ στο σποτ για τα 30 χρόνια των Pokémon!
Ο αστέρας της Μπαρτσελόνα αποκαλύπτει τον αγαπημένο του χαρακτήρα δίπλα στη Lady Gaga και τον Σαρλ Λεκλέρ
Ο Λαμίν Γιαμάλ δεν σταματά να εντυπωσιάζει εντός και εκτός γηπέδων. Ο νεαρός σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα έκανε μια ξεχωριστή εμφάνιση στο νέο διαφημιστικό σποτ για τον εορτασμό της 30ης επετείου της θρυλικής σειράς Pokémon.
Δίπλα σε Lady Gaga και Λεκλέρ
Ο Γιαμάλ, ο οποίος είναι γνωστός λάτρης των anime και μεγάλωσε βλέποντας τη σειρά, συμμετέχει στην καμπάνια μαζί με άλλους παγκόσμιους αστέρες. Στο βίντεο εμφανίζονται επίσης η τραγουδίστρια Lady Gaga, ο πιλότος της Formula 1 Σαρλ Λεκλέρ και η Jisoo (των Blackpink), με το κεντρικό ερώτημα να είναι ένα: «Ποιο είναι το αγαπημένο σας Pokémon;».
Η επιλογή του Γιαμάλ
Ο Ισπανός επιθετικός δεν διάλεξε κάποιο από τα συνηθισμένα (όπως τον Πίκατσου), αλλά έδειξε ψαγμένος φαν. Ονόμασε ως αγαπημένο του τον Zygarde, εξηγώντας την επιλογή του με ποδοσφαιρικούς όρους:
«Τον επιλέγω λόγω της δύναμής του και επειδή έχει πολλούς τρόπους να ξεπερνά τους αντιπάλους του».
Μια περιγραφή που, φυσικά, ταιριάζει γάντι και στο δικό του στυλ παιχνιδιού, καθώς φέτος μοιάζει ασταμάτητος.
Σεζόν-όνειρο με την Μπαρτσελόνα
Η συμμετοχή του στην καμπάνια έρχεται σε μια χρονική στιγμή που ο Γιαμάλ «πετάει» αγωνιστικά. Τη σεζόν 2025/26, ο άσος της Μπαρτσελόνα έχει εξελιχθεί σε ηγέτη της ομάδας, μετρώντας ήδη 15 γκολ και 13 ασίστ σε 30 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.
Δίπλα σε Lady Gaga και Λεκλέρ
Ο Γιαμάλ, ο οποίος είναι γνωστός λάτρης των anime και μεγάλωσε βλέποντας τη σειρά, συμμετέχει στην καμπάνια μαζί με άλλους παγκόσμιους αστέρες. Στο βίντεο εμφανίζονται επίσης η τραγουδίστρια Lady Gaga, ο πιλότος της Formula 1 Σαρλ Λεκλέρ και η Jisoo (των Blackpink), με το κεντρικό ερώτημα να είναι ένα: «Ποιο είναι το αγαπημένο σας Pokémon;».
What’s Your Favorite? 💛— Pokémon (@Pokemon) February 9, 2026
Lady Gaga, Trevor Noah, Jisoo, Charles Leclerc, Lamine Yamal, Maitreyi Ramakrishnan, and Young Miko share their favorite Pokémon to kick off #Pokemon30!
Join the celebration: https://t.co/YRWJlOl1bF pic.twitter.com/3ZFbQD67zT
Η επιλογή του Γιαμάλ
Ο Ισπανός επιθετικός δεν διάλεξε κάποιο από τα συνηθισμένα (όπως τον Πίκατσου), αλλά έδειξε ψαγμένος φαν. Ονόμασε ως αγαπημένο του τον Zygarde, εξηγώντας την επιλογή του με ποδοσφαιρικούς όρους:
«Τον επιλέγω λόγω της δύναμής του και επειδή έχει πολλούς τρόπους να ξεπερνά τους αντιπάλους του».
Μια περιγραφή που, φυσικά, ταιριάζει γάντι και στο δικό του στυλ παιχνιδιού, καθώς φέτος μοιάζει ασταμάτητος.
Σεζόν-όνειρο με την Μπαρτσελόνα
Η συμμετοχή του στην καμπάνια έρχεται σε μια χρονική στιγμή που ο Γιαμάλ «πετάει» αγωνιστικά. Τη σεζόν 2025/26, ο άσος της Μπαρτσελόνα έχει εξελιχθεί σε ηγέτη της ομάδας, μετρώντας ήδη 15 γκολ και 13 ασίστ σε 30 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα