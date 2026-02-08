Στο ρελαντί o Ολυμπιακός, επικράτησε 102-87 του Προμηθέα Πάτρας, βίντεο

Εύκολο έργο είχε ο Ολυμπιακός
, ο οποίος έφτασε τις 9 «100άρες» στην φετινή Stoiximan GBL και επικράτησε άνετα με 102-87.
Από την αρχή μέχρι το τέλος ο Ολυμπιακός είχε τον έλεγχο, με τον Προμηθέα να μην μπορεί να ακολουθήσει τον ρυθμό των Πειραιωτών.
Έτσι, με την άνετη επικράτηση, ο Ολυμπιακός ανέβηκε στο 17-0 στην Stoiximan GBL, ενώ ο Προμηθέας υποχώρησε στο 6-10.
Ο Ολυμπιακός είχε πέντε διψήφιους, με τον Πίτερς να σκοράρει 24, τον Βεζένκοβ και τον Χολ από 15, τον Νετζήπογλου 14 και τον Τζόουνς 10.
Κόλμαν και Χάρις είχαν από 18 για τον Προμηθέα, 16 ο Τάκερ και 13 ο Μπαζίνας.
Τα δεκάλεπτα: 32-13, 57-18, 83-62, 102-87
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουόκαπ, Γουόρντ 6, Ντόρσεϊ 9 (3), Πίτερς 24 (5), Χολ 15, Μπουρνελές 2, Βεζένκοφ 15 (2), Νετζήπογλου 14 (2), Μιλουτίνοφ 4, Τζόουνς 10, Φουρνιέ 3 (1).
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Κούρο Σεγκούρα): Χάρις 18 (6), Τάκερ 16 (3), Κόλμαν 18 (2), Μπαζίνας 13 (3), Μπέλο-Οσάτζι 6, Πλώτας 9, Σταμούλος 3, Πούλος 2, Λάγιος 2, Πρέκας, Κομνιανίδης , Σταυρακόπουλος.