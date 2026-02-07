Ο Παναιτωλικός πέρασε από την Λάρισα και ο Ατρόμητος από τη Νίκαια, «μίλησε» η έδρα για τον Αστέρα, δείτε τα γκολ
Ο Παναιτωλικός 4-1 την ΑΕΛ στη Λάρισα και ο Ατρόμητος 1-0 την Κηφισιά στη Νίκαια - Ο Αστέρας 2-0 τον Βόλο στην Τρίπολη
Με τρεις αγώνες άνοιξε το Σάββατο η αυλαία της 20ης ημέρας της Stoiximan Super League 1.
Ο Παναιτωλικός πέτυχε σπουδαία νίκη αφού επικράτησε 4-1 της φορμαρισμένης ΑΕΛ στη Λάρισα ενώ ο Ατρόμητος κόντρα στη ροή του αγώνα σκόραρε και κέρδισε 1-0 στη Νίκαια την Κηφισιά.
Ο Αστέρας νίκησε 2-0 τον Βόλο στην Τρίπολη και πήρε βαθιά βαθμολογική ανάσα.
Η αγωνιστική συνεχίζεται και ολοκληρώνεται την Κυριακή με την ΑΕΚ να παίζει στις Σέρρες ενώ δεσπόζουν τα ντέρμπι Άρης-ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός.
ΑΕΛ - Παναιτωλικός 1-4
Τεράστια νίκη για τον Παναιτωλικό ο οποίος είχε να γευτεί τη χαρά της από την 8η Δεκεμβρίου 2025 όταν και είχε περάσει από τις Σέρρες.
Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου πήρε βαθιά ανάσα στη μάχη που δίνει για να αποφύγει τον υποβιβασμό και σταμάτησε το σερί των 3 νικών της ΑΕΛ.
Το σκορ άνοιξε μόλις στο 2' με κεφαλιά ο Μπάτζι μετά από σέντρα του Ρόσα. Ο Εστεμπάν στο 23' με δυνατό αριστερό σουτ έγραψε το 0-2 και η ΑΕΚ μείωσε στο 31' με τον Γκαράτε.
Ο Παναιτωλικός πήγε με διαφορά 2 γκολ στο ημίχρονο αφού στο 45+4' σκόραρε με πλασέ ο Ρόσα. Το «κερασάκι στην τούρτα» έβαλε στο 73' ο Σμυρλής.
Αστέρας Τρίπολης - Βόλος 2-0
Πρώτη νίκη για τον Αστέρα Τρίπολης με τον Μίλαν Ράσταβατς στον πάγκο του και 5η σερί ήττα για τον Βόλο! Το πρώτο ημίχρονο στην Τρίπολη είχε ένα δοκάρι από τον Μούμο στο 45' και τίποτα άλλο αξιόλογο.
Στην επανάληψη όμως ο Αστέρας ανέβασε στροφές και με κορυφαίο τον Χούλιαν Μπαρτόλο καθάρισε το ματς.
Κηφισιά - Ατρόμητος 0-1
Δυνατά στο παιχνίδι της οχτάδας παίζει πλέον ο Ατρόμητος μετά το διπλό στη Νίκαια επί της Κηφισιάς.
Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο δεν έχει ακόμα νίκη στο 2026 είχε την καλύτερη ευκαιρία στο 1ο μέρος. Στο 31' ο Μίγιτς είχε τετ α τετ με τον Χουτεσιώτη με τον Έλληνα γκολκίπερ να σώζει την ομάδα του Περιστερίου.
Η Κηφισιά πατούσε καλύτερα στο γήπεδο στο 2ο μέρος αλλά ο Ατρόμητος σκόραρε και κέρδισε.
Στο 73΄ο Εχίτζε Ουκάκι, με τυχερό σουτ έξω από την περιοχή «κρέμασε» τον Ραμίρες και έδωσε τους τρεις βαθμούς στην ομάδα του.
Πρόγραμμα - Αποτελέσματα (20η)
Σάββατο 7 Φεβρουαρίου
ΑΕΛ-Παναιτωλικός 1-4
Αστέρας Τρίπολης - Βόλος 2-0
Κηφισιά - Ατρόμητος 0-1
Κυριακή 8 Φεβρουαρίου
16:00 Πανσερραϊκός - ΑΕΚ
17:00 ΟΦΗ-Λεβαδειακός
19:00 Άρης - ΠΑΟΚ
21:00 Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός
Η Βαθμολογία (Σε 20 αγώνες)
1. Ολυμπιακός 46
2. ΑΕΚ 45
3. ΠΑΟΚ 44
4. Λεβαδειακός 38
5. Παναθηναϊκός 29
6. Άρης 25
7. Βόλος 25
8. ΟΦΗ 21
9. Ατρόμητος 20
10. Κηφισιά 19
11. ΑΕΛ 19
12. Παναιτωλικός 18
13. Αστέρας Τρίπολης 16
14. Πανσερραϊκός 8
*ΟΦΗ, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ έχουν 2 αγώνες λιγότερους, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Λεβαδειακός, Άρης, Κηφισιά, Πανσερραϊκός έχουν από έναν.
Η επόμενη αγωνιστική (21η)
Σάββατο 14 Φεβρουαρίου
17:00 Παναιτωλικός - Αστέρας Τρίπολης
19:30 Λεβαδειακός - Ολυμπιακός
20:00 Βόλος- Άρης
Κυριακή 15 Φεβρουαρίου
17:30 Κηφισιά - ΟΦΗ
19:30 ΠΑΟΚ - ΑΕΚ
21:00 Παναθηναϊκός - ΑΕΛ
Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου
18:00 Ατρόμητος - Πανσερραϊκός
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
