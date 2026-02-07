Ο Παναιτωλικός πέρασε από την Λάρισα και ο Ατρόμητος από τη Νίκαια, «μίλησε» η έδρα για τον Αστέρα, δείτε τα γκολ

Εχίτζε Ουκάκι, με τυχερό σουτ έξω από την περιοχή «κρέμασε» τον Ραμίρες και έδωσε τους τρεις βαθμούς στην ομάδα του.

Στο 57' ο Κετού κερδίζει πέναλτι (μέσω VAR) από ανατροπή του από τον Φορτούνα και ο Μπαρτόλο στο 62' το εκτελεί εύστοχα για το 1-0.Ο ίδιος παίκτης θα γράψει το 2-0 στο 76' με άψογο πλασέ και θα δώσει πολύτιμο τρίποντο στον Αστέρα.Δυνατά στο παιχνίδι της οχτάδας παίζει πλέον ο Ατρόμητος μετά το διπλό στη Νίκαια επί της Κηφισιάς.Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο δεν έχει ακόμα νίκη στο 2026 είχε την καλύτερη ευκαιρία στο 1ο μέρος. Στο 31' ο Μίγιτς είχε τετ α τετ με τον Χουτεσιώτη με τον Έλληνα γκολκίπερ να σώζει την ομάδα του Περιστερίου.Η Κηφισιά πατούσε καλύτερα στο γήπεδο στο 2ο μέρος αλλά ο Ατρόμητος σκόραρε και κέρδισε.Στο 73΄οΑΕΛ-Παναιτωλικός 1-4Αστέρας Τρίπολης - Βόλος 2-0Κηφισιά - Ατρόμητος 0-116:00 Πανσερραϊκός - ΑΕΚ17:00 ΟΦΗ-Λεβαδειακός19:00 Άρης - ΠΑΟΚ21:00 Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός1. Ολυμπιακός 462. ΑΕΚ 453. ΠΑΟΚ 444. Λεβαδειακός 385. Παναθηναϊκός 296. Άρης 257. Βόλος 258. ΟΦΗ 219. Ατρόμητος 2010. Κηφισιά 1911. ΑΕΛ 1912. Παναιτωλικός 1813. Αστέρας Τρίπολης 1614. Πανσερραϊκός 8*ΟΦΗ, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ έχουν 2 αγώνες λιγότερους, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Λεβαδειακός, Άρης, Κηφισιά, Πανσερραϊκός έχουν από έναν.17:00 Παναιτωλικός - Αστέρας Τρίπολης19:30 Λεβαδειακός - Ολυμπιακός20:00 Βόλος- Άρης17:30 Κηφισιά - ΟΦΗ19:30 ΠΑΟΚ - ΑΕΚ21:00 Παναθηναϊκός - ΑΕΛ18:00 Ατρόμητος - Πανσερραϊκός