Ολυμπιακός: Η εκτίμηση της 11άδας των ερυθρόλευκων για το ντέρμπι

Ο Βάσκος θα περίμενε έως και την τελευταία στιγμή τόσο τον Αγιούμπ Ελ Καμπί όσο και τον Πιρόλα με τον Μαροκινό να εκτιμάται ότι εκτός απροόπτου θα μπορέσει να είναι στην αποστολή