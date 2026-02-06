Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Αφρουδάκης: Τα δύο μετάλλια στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο δείχνουν ότι οι ομάδες μας είναι από τις πιο επιτυχημένες στον ελληνικό αθλητισμό
Αφρουδάκης: Τα δύο μετάλλια στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο δείχνουν ότι οι ομάδες μας είναι από τις πιο επιτυχημένες στον ελληνικό αθλητισμό
Ο Α' αντιπρόεδρος της ΚΟΕ μίλησε για την σταθερότητα των ομάδων πόλο ανδρών και γυναικών και έβαλε στόχο τη διάκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028
Ο Α΄ Αντιπρόεδρος της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας και παλιά δόξα του ελληνικού πόλο Γιώργος Αφρουδάκης μίλησε στην ιστοσελίδα της ΚΟΕ για τις επιτυχίες των Εθνικών ομάδων στα Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ανδρών και γυναικών.
Η Ελλάδα κατέκτησε δύο χάλκινα μετάλλια σε Σερβία και Πορτογαλία και ο Αφρουδάκης τόνισε ότι «οι ομάδες μας δείχνουν σταθερότητα και διαρκή πρόοδο κα είναι από τις πιο επιτυχημένες ομάδες στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού».
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γιώργου Αφρουδάκη
«Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και περήφανοι που καταφέραμε, μέσα σε λιγότερο από δέκα ημέρες, να κατακτήσουμε το πρώτο ιστορικό μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στους άνδρες και το έκτο μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στις γυναίκες. Όταν οι δύο ομάδες μας κατακτούν, μέσα σε λίγους μήνες, από δύο μετάλλια η καθεμία στις δύο μεγαλύτερες διοργανώσεις (Παγκόσμιο και Ευρωπαϊκό), αυτό αποδεικνύει σταθερότητα και διαρκή πρόοδο και, χωρίς καμία αμφισβήτηση, τις καθιστά από τις πιο σταθερές και επιτυχημένες ομάδες στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού.
Θέλω να δώσω θερμά συγχαρητήρια στους απόλυτους πρωταγωνιστές, τους αθλητές και τις αθλήτριές μας, στους προπονητές, αλλά και σε όλο το προσωπικό των ομάδων, που εργάστηκαν σκληρά τους τελευταίους δύο μήνες, ώστε η προετοιμασία να πραγματοποιηθεί στις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Οι επιτυχίες αυτές μόνο τυχαίες δεν είναι· αποτελούν το αποτέλεσμα αμέτρητων ωρών δουλειάς και συλλογικής προσπάθειας αθλητών, προπονητών, συλλόγων και Ομοσπονδίας, που δικαιώνονται με τον καλύτερο τρόπο.
Γνωρίζω και το διαπιστώνω και από τις δηλώσεις των ίδιων των αθλητών και αθλητριών πόσο έντονα θέλουν να βρίσκονται πάντα στην κορυφή, γιατί νιώθουν ότι το αξίζουν. Να είναι βέβαιοι ότι η Ομοσπονδία θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να τους βοηθήσει να το πετύχουν.
Το επόμενο διάστημα θα δουλέψουμε όλοι μαζί προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε, μέσα από ουσιαστική αξιολόγηση και σχεδιασμό, να καθοριστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ο δρόμος προς την κορυφή, με μεγάλο στόχο τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 στο Λος Άντζελες.
Θέλω, τέλος, να ευχαριστήσω τον Υπουργό Αθλητισμού κ. Βρούτση και τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής κ. Κουβέλο, που στάθηκαν δίπλα στην προσπάθεια των αθλητών και αθλητριών μας και είναι πάντα παρόντες σε ό,τι χρειαστούμε.
Όλοι μαζί απολαύσαμε στο Βελιγράδι το καλύτερο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που έχει διεξαχθεί ποτέ στην ιστορία του αθλήματος, σε μία εντυπωσιακή εγκατάσταση που αναβάθμισε συνολικά την εικόνα της υδατοσφαίρισης.
Με αυτή τη φανταστική εικόνα που πήραμε από το Βελιγράδι, πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να το ζήσουμε και εμείς. Η Πολιτεία να σταθεί αρωγός σε ό,τι χρειαστεί, ώστε η χώρα μας να διεκδικήσει και να διοργανώσει το επόμενο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών και Γυναικών τον Ιανουάριο του 2028, στο ΟΑΚΑ, την ομορφότερη και πιο εμβληματική υδάτινη εγκατάσταση της Ευρώπης.
Θα είναι η καλύτερη ανταμοιβή για τους αθλητές και τις αθλήτριές μας να αγωνιστούν σε μία μεγάλη διοργάνωση στη χώρα τους, αλλά και για το ελληνικό κοινό, που μετά από τόσα χρόνια θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει από κοντά αυτές τις εξαιρετικές ομάδες».
Η Ελλάδα κατέκτησε δύο χάλκινα μετάλλια σε Σερβία και Πορτογαλία και ο Αφρουδάκης τόνισε ότι «οι ομάδες μας δείχνουν σταθερότητα και διαρκή πρόοδο κα είναι από τις πιο επιτυχημένες ομάδες στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού».
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γιώργου Αφρουδάκη
«Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και περήφανοι που καταφέραμε, μέσα σε λιγότερο από δέκα ημέρες, να κατακτήσουμε το πρώτο ιστορικό μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στους άνδρες και το έκτο μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στις γυναίκες. Όταν οι δύο ομάδες μας κατακτούν, μέσα σε λίγους μήνες, από δύο μετάλλια η καθεμία στις δύο μεγαλύτερες διοργανώσεις (Παγκόσμιο και Ευρωπαϊκό), αυτό αποδεικνύει σταθερότητα και διαρκή πρόοδο και, χωρίς καμία αμφισβήτηση, τις καθιστά από τις πιο σταθερές και επιτυχημένες ομάδες στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού.
Θέλω να δώσω θερμά συγχαρητήρια στους απόλυτους πρωταγωνιστές, τους αθλητές και τις αθλήτριές μας, στους προπονητές, αλλά και σε όλο το προσωπικό των ομάδων, που εργάστηκαν σκληρά τους τελευταίους δύο μήνες, ώστε η προετοιμασία να πραγματοποιηθεί στις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Οι επιτυχίες αυτές μόνο τυχαίες δεν είναι· αποτελούν το αποτέλεσμα αμέτρητων ωρών δουλειάς και συλλογικής προσπάθειας αθλητών, προπονητών, συλλόγων και Ομοσπονδίας, που δικαιώνονται με τον καλύτερο τρόπο.
Γνωρίζω και το διαπιστώνω και από τις δηλώσεις των ίδιων των αθλητών και αθλητριών πόσο έντονα θέλουν να βρίσκονται πάντα στην κορυφή, γιατί νιώθουν ότι το αξίζουν. Να είναι βέβαιοι ότι η Ομοσπονδία θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να τους βοηθήσει να το πετύχουν.
Το επόμενο διάστημα θα δουλέψουμε όλοι μαζί προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε, μέσα από ουσιαστική αξιολόγηση και σχεδιασμό, να καθοριστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ο δρόμος προς την κορυφή, με μεγάλο στόχο τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 στο Λος Άντζελες.
Θέλω, τέλος, να ευχαριστήσω τον Υπουργό Αθλητισμού κ. Βρούτση και τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής κ. Κουβέλο, που στάθηκαν δίπλα στην προσπάθεια των αθλητών και αθλητριών μας και είναι πάντα παρόντες σε ό,τι χρειαστούμε.
Όλοι μαζί απολαύσαμε στο Βελιγράδι το καλύτερο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που έχει διεξαχθεί ποτέ στην ιστορία του αθλήματος, σε μία εντυπωσιακή εγκατάσταση που αναβάθμισε συνολικά την εικόνα της υδατοσφαίρισης.
Με αυτή τη φανταστική εικόνα που πήραμε από το Βελιγράδι, πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να το ζήσουμε και εμείς. Η Πολιτεία να σταθεί αρωγός σε ό,τι χρειαστεί, ώστε η χώρα μας να διεκδικήσει και να διοργανώσει το επόμενο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών και Γυναικών τον Ιανουάριο του 2028, στο ΟΑΚΑ, την ομορφότερη και πιο εμβληματική υδάτινη εγκατάσταση της Ευρώπης.
Θα είναι η καλύτερη ανταμοιβή για τους αθλητές και τις αθλήτριές μας να αγωνιστούν σε μία μεγάλη διοργάνωση στη χώρα τους, αλλά και για το ελληνικό κοινό, που μετά από τόσα χρόνια θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει από κοντά αυτές τις εξαιρετικές ομάδες».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα