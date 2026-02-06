Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Σάλος με κορυφαία ομάδα της Ευρώπης: Σκάνδαλο με σεξουαλικές προεκτάσεις
Σοβαρό σκάνδαλο με σεξουαλικές προεκτάσεις φέρεται να συγκλονίζει τη Ρέιντζερς
Παίκτες της ομάδας να κατηγορούνται ότι χρησιμοποιούσαν δωμάτια ξενοδοχείων, τα οποία είχαν κλειστεί επίσημα για συνεδρίες φυσικοθεραπείας και αποκατάστασης, προκειμένου να συναντούν γυναίκες για ερωτικές συνευρέσεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες από το εσωτερικό του συλλόγου που αναφέρει η Scottish Sun, μέλος του ιατρικού επιτελείου έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα, καθώς το όνομά του φέρεται να εμπλέκεται στις καταγγελίες, οι οποίες επικεντρώνονται σε ξενοδοχεία στην Αγγλία.
Το σκάνδαλο αποκαλύφθηκε όταν εξοργισμένη σύζυγος ποδοσφαιριστή ανακάλυψε ότι ο άνδρας της την απατούσε, ενώ υποτίθεται πως βρισκόταν εκτός έδρας για επαγγελματικούς λόγους. Η ίδια, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, «έχασε τον έλεγχο» μόλις έμαθε την αλήθεια και απευθύνθηκε απευθείας στα ανώτατα κλιμάκια της διοίκησης στο Άιμπροξ, απαιτώντας να υπάρξουν συνέπειες.
Η καταγγελία αυτή φέρεται να οδήγησε τελικά στην αναστολή καθηκόντων μέλους της φυσιοθεραπευτικής ομάδας της Ρέιντζερς.
Παραμένει ασαφές πόσοι παίκτες εμπλέκονται ή για πόσο καιρό λειτουργούσε αυτή η πρακτική. Ωστόσο, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ένας μικρός αριθμός ποδοσφαιριστών εκμεταλλευόταν δωμάτια ξενοδοχείων στην Αγγλία, τα οποία είχαν κλειστεί στο όνομα του ιατρικού τμήματος, όχι για θεραπεία αλλά για ερωτικές συναντήσεις.
