Παναθηναϊκός: Με Τεττέη, Ερνάντεθ και Αντίνο η νέα ευρωπαϊκή λίστα
Εκτός έμειναν οι Ντραγκόφσκι, Τετέ και Μλαντένοβιτς
Έκλεισε η ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού για τα playoffs του Europa League με την Βικτόρια Πλζεν.
Ο Ράφα Μπενίτεθ είχε το δικαίωμα να κάνει τρεις αλλαγές και έτσι επέλεξε να βάλει στη λίστα τους Χάβι Ερνάντεθ, Σαντίνο Αντίνο και Ανδρέα Τεττέη.
Εκτός έμειναν οι Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι, Τετέ και Φίλιπ Μλαντένοβιτς με τον τελευταίο να είναι «τελειωμένος» και να αποχωρεί άμεσα από την ομάδα.
Η ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού
Λαφόν, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Πάλμερ–Μπράουν, Ίνγκασον, Κώτσιρας, Κυριακόπουλος, Πάντοβιτς, Κάτρης, Ερνάντεθ, Βύντρα, Τσιριβέγια, Σιώπης, Μπακασέτας, Τσέριν, Ζαρουρί, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Καλοσκάμης, Λάβδας, Σκαρλατίδης, Τερζής, Σβιντέρσκι, Ταμπόρδα, Τετέι, Αντίνο.
