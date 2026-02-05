Επίσημα στα «ασπρόμαυρα» ο Χόρχε Σάντσες: Ενίσχυση με εμπειρία για την άμυνα του ΠΑΟΚ

Ολοκληρώθηκε και τυπικά η ενίσχυση της αμυντικής γραμμής του ΠΑΟΚ, με την ΠΑΕ να ανακοινώνει επίσημα την απόκτηση του Χόρχε Σάντσες. Ο 28χρονος Μεξικανός αμυντικός, αφού υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τον «Δικέφαλο», τίθεται άμεσα στη διάθεση της ομάδας.

Ο διεθνής μπακ, ο οποίος αποκτήθηκε από την Κρουζ Αζούλ έναντι 2,5 εκατ. ευρώ, υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2029, θα πλαισιώσει τον Κένι στη δεξιά πλευρά και μπήκε παράλληλα στην ευρωπαϊκή λίστα του Δικεφάλου.



Ο Σάντσες πήρε τη φανέλα με τον αριθμό «35», παρουσιάστηκε από τον ΠΑΟΚ με μουσική... γουέστερν και άμεσα θα τεθεί στη διάθεση του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Κλείσιμο

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την μεταγραφή του Χόρχε Σάντσες από την Κρουζ Αζούλ. Ο Μεξικάνος δεξιός μπακ υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Δικέφαλο μέχρι τις 30.06 του 2029 και θα φοράει τη φανέλα με τον αριθμό 35.Ο Χόρχε Σάντσες γεννήθηκε στις 10 Ιανουαρίου 1997 στην Τορρεόν του Μεξικού και ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία από τις ακαδημίες της Σάντος Λαγκούνα, στην οποία και ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά και έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο σε ένα παιχνίδι κόντρα στην Πούμας στις 18 Σεπτεμβρίου του 2016.Ο Μεξικάνος μπακ έπαιξε τρεις σεζόν στην πρώτη ομάδα της Σάντος Λαγκούνα και κατέγραψε 40 συμμετοχές και δύο ασίστ, καθιερώνοντας τον εαυτό του ως έναν από τους πιο αξιόπιστους δεξιούς μπακ του μεξικανικού πρωταθλήματος, κατακτώντας κι ένα Clausura.