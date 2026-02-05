Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Επίσημα στα «ασπρόμαυρα» ο Χόρχε Σάντσες: Ενίσχυση με εμπειρία για την άμυνα του ΠΑΟΚ
Ο 28χρονος Μεξικανός υπέγραψε στον Δικέφαλο έως το 2029
Ολοκληρώθηκε και τυπικά η ενίσχυση της αμυντικής γραμμής του ΠΑΟΚ, με την ΠΑΕ να ανακοινώνει επίσημα την απόκτηση του Χόρχε Σάντσες. Ο 28χρονος Μεξικανός αμυντικός, αφού υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τον «Δικέφαλο», τίθεται άμεσα στη διάθεση της ομάδας.
Ο διεθνής μπακ, ο οποίος αποκτήθηκε από την Κρουζ Αζούλ έναντι 2,5 εκατ. ευρώ, υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2029, θα πλαισιώσει τον Κένι στη δεξιά πλευρά και μπήκε παράλληλα στην ευρωπαϊκή λίστα του Δικεφάλου.
Ο Σάντσες πήρε τη φανέλα με τον αριθμό «35», παρουσιάστηκε από τον ΠΑΟΚ με μουσική... γουέστερν και άμεσα θα τεθεί στη διάθεση του Ραζβάν Λουτσέσκου.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ:
«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την μεταγραφή του Χόρχε Σάντσες από την Κρουζ Αζούλ. Ο Μεξικάνος δεξιός μπακ υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Δικέφαλο μέχρι τις 30.06 του 2029 και θα φοράει τη φανέλα με τον αριθμό 35.
Ο Χόρχε Σάντσες γεννήθηκε στις 10 Ιανουαρίου 1997 στην Τορρεόν του Μεξικού και ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία από τις ακαδημίες της Σάντος Λαγκούνα, στην οποία και ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά και έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο σε ένα παιχνίδι κόντρα στην Πούμας στις 18 Σεπτεμβρίου του 2016.
Ο Μεξικάνος μπακ έπαιξε τρεις σεζόν στην πρώτη ομάδα της Σάντος Λαγκούνα και κατέγραψε 40 συμμετοχές και δύο ασίστ, καθιερώνοντας τον εαυτό του ως έναν από τους πιο αξιόπιστους δεξιούς μπακ του μεξικανικού πρωταθλήματος, κατακτώντας κι ένα Clausura.
Τη σεζόν 2023-24 παραχωρήθηκε δανεικός στην Πόρτο, όπου αγωνίστηκε σε 23 αναμετρήσεις, μοίρασε τρεις ασίστ και κατέκτησε το Κύπελλο Πορτογαλίας, πριν επιστρέψει στον Άγιαξ.To καοκαίρι του 2024 η Κρουζ Αζούλ τον έκανε δικό της με μεταγραφή και με τη φανέλα της αγωνίστηκε σε 65 παιχνίδια, μετρώντας τρία γκολ και πέντε ασίστ, κατακτώντας το Champions League της CONCACAF.
Σε διεθνές επίπεδο, ο Χόρχε Σάντσες είναι βασικό στέλεχος της εθνικής ομάδας του Μεξικού, έχοντας καταγράωψει από 55 συμμετοχές, δύο γκολ και μία ασίστ. Παράλληλα έχει συμμετάσχει σε μεγάλες διοργανώσεις όπως στο Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κατάρ το 2022, ενώ έχει κατακτήσει δύο φορές το CONCACAF Gold Cup το 2023 και το 2025 και μία φορά το CONCACAF Nations League».
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr