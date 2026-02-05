Επίσημα στα «ασπρόμαυρα» ο Χόρχε Σάντσες: Ενίσχυση με εμπειρία για την άμυνα του ΠΑΟΚ
SPORTS
Χόρχε Σάντσες ΠΑΟΚ

Επίσημα στα «ασπρόμαυρα» ο Χόρχε Σάντσες: Ενίσχυση με εμπειρία για την άμυνα του ΠΑΟΚ

Ο 28χρονος Μεξικανός υπέγραψε στον Δικέφαλο έως το 2029

Επίσημα στα «ασπρόμαυρα» ο Χόρχε Σάντσες: Ενίσχυση με εμπειρία για την άμυνα του ΠΑΟΚ
6 ΣΧΟΛΙΑ

Ολοκληρώθηκε και τυπικά η ενίσχυση της αμυντικής γραμμής του ΠΑΟΚ, με την ΠΑΕ να ανακοινώνει επίσημα την απόκτηση του Χόρχε Σάντσες. Ο 28χρονος Μεξικανός αμυντικός, αφού υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τον «Δικέφαλο», τίθεται άμεσα στη διάθεση της ομάδας.

Ο διεθνής μπακ, ο οποίος αποκτήθηκε από την Κρουζ Αζούλ έναντι 2,5 εκατ. ευρώ, υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2029, θα πλαισιώσει τον Κένι στη δεξιά πλευρά και μπήκε παράλληλα στην ευρωπαϊκή λίστα του Δικεφάλου.

Ο Σάντσες πήρε τη φανέλα με τον αριθμό «35», παρουσιάστηκε από τον ΠΑΟΚ με μουσική... γουέστερν και άμεσα θα τεθεί στη διάθεση του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Jorge is here - PAOK TV


Κλείσιμο
Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ:


«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την μεταγραφή του Χόρχε Σάντσες από την Κρουζ Αζούλ. Ο Μεξικάνος δεξιός μπακ υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Δικέφαλο μέχρι τις 30.06 του 2029 και θα φοράει τη φανέλα με τον αριθμό 35.

Ο Χόρχε Σάντσες γεννήθηκε στις 10 Ιανουαρίου 1997 στην Τορρεόν του Μεξικού και ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία από τις ακαδημίες της Σάντος Λαγκούνα, στην οποία και ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά και έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο σε ένα παιχνίδι κόντρα στην Πούμας στις 18 Σεπτεμβρίου του 2016.

Ο Μεξικάνος μπακ έπαιξε τρεις σεζόν στην πρώτη ομάδα της Σάντος Λαγκούνα και κατέγραψε 40 συμμετοχές και δύο ασίστ, καθιερώνοντας τον εαυτό του ως έναν από τους πιο αξιόπιστους δεξιούς μπακ του μεξικανικού πρωταθλήματος, κατακτώντας κι ένα Clausura.

Το καλοκαίρι του 2018 πήρε μεταγραφή στην Κλαμπ Αμέρικα, με την οποία αγωνίστηκε για τέσσερις σεζόν. Με τη φανέλα της Αμέρικα μέτρησε συνολικά 150 συμμετοχές, πέτυχε δύο γκολ και μοίρασε οκτώ ασίστ, κατακτώντας ένα Clausura, ένα Apertura κι ένα Campeon de Campeones.Το καλοκαίρι του 2022 έκανε το μεγάλο βήμα και μετακόμισε στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στην Ολλανδία για λογαριασμό του Άγιαξ. Στον Αίαντα αγωνίστηκε σε 26 αγώνες με τους πέντε από αυτούς να είναι στους ομίλους του Champions League, ενώ παράλληλα σημείωσε τρία γκολ και τρεις ασίστ.

Τη σεζόν 2023-24 παραχωρήθηκε δανεικός στην Πόρτο, όπου αγωνίστηκε σε 23 αναμετρήσεις, μοίρασε τρεις ασίστ και κατέκτησε το Κύπελλο Πορτογαλίας, πριν επιστρέψει στον Άγιαξ.To καοκαίρι του 2024 η Κρουζ Αζούλ τον έκανε δικό της με μεταγραφή και με τη φανέλα της αγωνίστηκε σε 65 παιχνίδια, μετρώντας τρία γκολ και πέντε ασίστ, κατακτώντας το Champions League της CONCACAF.

Σε διεθνές επίπεδο, ο Χόρχε Σάντσες είναι βασικό στέλεχος της εθνικής ομάδας του Μεξικού, έχοντας καταγράωψει από 55 συμμετοχές, δύο γκολ και μία ασίστ. Παράλληλα έχει συμμετάσχει σε μεγάλες διοργανώσεις όπως στο Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κατάρ το 2022, ενώ έχει κατακτήσει δύο φορές το CONCACAF Gold Cup το 2023 και το 2025 και μία φορά το CONCACAF Nations League».


6 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης