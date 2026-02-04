Ο Τσάλοφ ανακοινώθηκε επίσημα από την Καϊσέρισπορ
ΠΑΟΚ Φεντόρ Τσάλοφ Καϊσέρισπορ

Ο Τσάλοφ ανακοινώθηκε επίσημα από την Καϊσέρισπορ

Ο Ρώσος επιθετικός μετά από 1.5 χρόνο στην Τούμπα παραχωρήθηκε δανεικός στην ομάδα της Τουρκίας

Ο Τσάλοφ ανακοινώθηκε επίσημα από την Καϊσέρισπορ
Ο Φέντορ Τσάλοφ ήρθε με περγαμηνές στην Ελλάδα και τον ΠΑΟΚ από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, αλλά στους 18 μήνες που έμεινε στη Θεσσαλονίκη ποτέ δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει τον... θόρυβο που έκανε η μεταγραφή του.

Ο Ρώσος φορ ποτέ δεν κατάφερε να προσαρμοστεί στα θέλω του Ραζβάν Λουτσέσκου, παρά τις ευκαιρίες που του δόθηκαν και με την έλευση του Γερεμέγιεφ συν το ξεπέταγμα του νεαρού Μύθου βρέθηκε τέταρτος στην ιεραρχία των φορ του ΠΑΟΚ.

Έτσι ενώ αρχικά φαινόταν ότι θα μείνει στην ομάδα, τελικά αποφάσισε να αποδεχθεί την πρόταση της Καϊσέρισπορ και σήμερα ανακοινώθηκε και επίσημα ο δανεισμός του ως το τέλος της σεζόν, με τον Τσάλοφ να αποτελεί την ελπίδα της ομάδας της Καισάρειας για να γλιτώσει τον υποβιβασμό (είναι στην 15η θέση και στο -2 από τη σωτηρία).

