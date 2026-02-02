Στην Αθήνα ο Κλέιτον για τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό: Είμαι ευτυχισμένος, ήρθα να βάλω πολλά γκολ

Κλείσιμο

Ο Ολυμπιακός κινήθηκε αστραπιαία μετά την αποχώρηση του Γιάρεμτσουκ για την Λιόν και έτσι έκλεισε και έφερε στην Αθήνα τον Κλέιτον τα μεσάνυχτα.«Είμαι πολύ ευτυχισμένος. Έχω μιλήσει και με τον Αντρέ Λουίζ, ο οποίος μου είπε ότι πρόκειται για ένα πολύ ωραίο μέρος και ανυπομονώ να προσφέρω όσο το δυνατόν περισσότερα στον Ολυμπιακό. Όπως έχω σκοράρει πολλά γκολ στην Πορτογαλία, ήρθα εδώ για να κάνω το ίδιο και να βοηθήσω την ομάδα.Είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία με τον Αντρέ Λουίζ την οποία ελπίζω να συνεχίσω κι εδώ, πετύχαμε πολλά γκολ μαζί και θέλω να συνεχίσω να πετυχαίνω τους προσωπικούς μου στόχους, συμβάλλοντας παράλληλα και στους στόχους του Ολυμπιακού» είπε ο Κλέιτον.Με την φανέλα της Ρίο Άβε ο Κλέιτον έχει 19 αναμετρήσεις στις οποίες έχει βάλει 10 γκολ και έχει βγάλει 4 ασίστ ως προς την φετινή χρονιά. Θα πλαισιώσει τους Ελ Καμπί και Ταρέμι, έχοντας πολύ καλά νούμερα. Ο Κλέιτον μετά τα απαραίτητα διαδικαστικά της μεταγραφής του θα ανακοινωθεί από τους Ερυθρόλευκους.Ο Κλέιτον ανά ομάδες σε γκολΡίο Άβε: 28 γκολ σε 56 αγώνεςΚάσα Πία: 16 γκολ σε 64 αγώνεςΚοριτίμπα: 2 γκολ σε 19 αγώνεςΒίλα Νόβα: 10 γκολ σε 36 αγώνεςΓκουαρανί Σομπράλ: 3 γκολ σε 13 αγώνες