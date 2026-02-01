Μια χρονιά-ορόσημο για την τεχνολογία καθώς η εταιρεία προχώρησε σε σημαντικές καινοτομίες αλλάζοντας την επικοινωνία.
«Τελειώνει» η μεταγραφή του Χάβι Ερνάντεθ στον Παναθηναϊκό
Ο 27χρονος αριστερός ακραίος αμυντικός ανήκει στη Λεγανές και αγωνίζεται με δανεισμό στην Αλ Αραμπί του Κατάρ
Μετά τον Μουσά Σισοκό, ο οποίος είναι ήδη στην Ελλάδα, έχει περάσει ιατρικές εξετάσεις κι όπως όλα δείχνουν θα ανακοινωθεί την Κυριακή (1/2) με συμβόλαιο 6+12 μηνών, ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος να ολοκληρώσει τη μεταγραφή και του Ισπανού, Χάβι Ερνάντεθ, ο οποίος θα καλύψει τη θέση του δεύτερου αριστερού μπακ του «τριφυλλιού».
Ο 27χρονος αριστερός ακραίος αμυντικός, που ανήκει στη Λεγανές κι αγωνίζεται με δανεισμό στην Αλ Αραμπί του Κατάρ, είναι ο παίκτης που πρόκριναν οι «πράσινοι» με την απόλυτα σύμφωνη γνώμη του Ράφα Μπενίτεθ για το αριστερό άκρο της άμυνάς τους και πλέον η όλη διαδικασία είναι πολύ προχωρημένη.
Ο Ερνάντεθ, που επιθυμούσε να επιστρέψει στην Ευρώπη και ήταν στον πάγκο της Αλ Αραμπί την περασμένη Πέμπτη (29/1) στην εκτός έδρας νίκη επί της Ουμ Σαλάλ με 4-2, αναμένεται να «σπάσει» το δανεισμό του μέσα στις επόμενες ώρες με την αραβική ομάδα και τα έχει βρει ήδη με τους «πράσινους». Ο δε Παναθηναϊκός συζητάει με τη Λεγανές για τον δανεισμό του Ισπανού μπακ για τους επόμενους 6 μήνες με μία λογική οψιόν αγοράς του το επόμενο καλοκαίρι.
Από εκεί και πέρα αρχίζει να... χλωμιάζει πλέον η περίπτωση του Ετιέν Καμαρά της Σαρλερουά για τη θέση του αμυντικού μέσου, καθώς η πλευρά του παίκτη έχει κάνει δεύτερες σκέψεις. Ο Παναθηναϊκός έχει δώσει διορία προς την πλευρά του ποδοσφαιριστή έως το βράδυ της Κυριακής (1/2), αλλά ήδη έχει αρχίσει να ενεργοποιεί τις άλλες επιλογές της λίστας του για παίκτες που μπορούν να καλύψουν το «6» και υπό προϋποθέσεις το «8».
Από εκεί και πέρα αρχίζει να... χλωμιάζει πλέον η περίπτωση του Ετιέν Καμαρά της Σαρλερουά για τη θέση του αμυντικού μέσου, καθώς η πλευρά του παίκτη έχει κάνει δεύτερες σκέψεις. Ο Παναθηναϊκός έχει δώσει διορία προς την πλευρά του ποδοσφαιριστή έως το βράδυ της Κυριακής (1/2), αλλά ήδη έχει αρχίσει να ενεργοποιεί τις άλλες επιλογές της λίστας του για παίκτες που μπορούν να καλύψουν το «6» και υπό προϋποθέσεις το «8».
