«Τελειώνει» η μεταγραφή του Χάβι Ερνάντεθ στον Παναθηναϊκό

Μετά τον, ο οποίος είναι ήδη στην Ελλάδα, έχει περάσει ιατρικές εξετάσεις κι όπως όλα δείχνουν θα ανακοινωθεί την Κυριακή (1/2) με συμβόλαιο 6+12 μηνών, ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος να ολοκληρώσει τη μεταγραφή και του Ισπανού,, ο οποίος θα καλύψει τη θέση του δεύτερου αριστερού μπακ του «τριφυλλιού»., που ανήκει στη Λεγανές κι αγωνίζεται με δανεισμό στην Αλ Αραμπί του Κατάρ, είναι ο παίκτης που πρόκριναν οι «πράσινοι» με την απόλυτα σύμφωνη γνώμη του Ράφα Μπενίτεθ για το αριστερό άκρο της άμυνάς τους και πλέον η όλη διαδικασία είναι πολύ προχωρημένη.Ο Ερνάντεθ, που επιθυμούσε να επιστρέψει στην Ευρώπη και ήταν στον πάγκο της Αλ Αραμπί την περασμένη Πέμπτη (29/1) στην εκτός έδρας νίκη επί της Ουμ Σαλάλ με 4-2, αναμένεται να «σπάσει» το δανεισμό του μέσα στις επόμενες ώρες με την αραβική ομάδα και τα έχει βρει ήδη με τους «πράσινους». Ο δε Παναθηναϊκός συζητάει με τη Λεγανές για τον δανεισμό του Ισπανού μπακ για τους επόμενους 6 μήνες με μία λογική οψιόν αγοράς του το επόμενο καλοκαίρι.Από εκεί και πέραγια τη θέση του αμυντικού μέσου, καθώς η πλευρά του παίκτη έχει κάνει δεύτερες σκέψεις. Ο Παναθηναϊκός έχει δώσει διορία προς την πλευρά του ποδοσφαιριστή έως το βράδυ της Κυριακής (1/2), αλλά ήδη έχει αρχίσει να ενεργοποιεί τις άλλες επιλογές της λίστας του για παίκτες που μπορούν να καλύψουν το «6» και υπό προϋποθέσεις το «8».